Der udarbejdes nu en plan for en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdet fra 21. maj.

Der ser ud til at være godt nyt på vej til de ansatte, der er trætte af at arbejde hjemmefra, og som savner at møde fysisk på arbejde.

21. maj begynder en gradvis normalisering af det fysiske fremmøde på landets arbejdspladser. Det fremgår af nattens genåbningsaftale.

Hvordan det skal ske, skal der nu udarbejdes en plan for blandt partierne bag aftalen.

Partierne havde tidligere besluttet at overveje anbefalingen om hjemmearbejde i forbindelse med genåbningen 6. maj.

Det ser altså ud til at begynde i næste fase af genåbningen - 21. maj.

- Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021, som drøftes med aftalepartierne, lyder det i nattens aftale.

Fagforeningen Djøf, der organiserer samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere, sendte i sidste uge et brev til tre af regeringens ministre med et nødråb om ikke at glemme de mange offentligt ansatte, der i øjeblikket arbejder hjemme.

Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, glæder sig over, at der nu er blevet lyttet til nødråbet.

- Vi har forståelse for den prioritering, der har været hidtil. Men der var akut behov for en melding fra regeringen om, at de hjemsendte medarbejdere i stat, regioner og kommuner ikke er glemt, skriver hun i en kommentar.

Hun ser frem til den kommende aftale om den gradvise retur til hverdagen, hvor hun mener, der skal trækkes på erfaringer fra nedlukningen.

Her skal positive erfaringer med hjemmearbejdet bruges til at tilrettelægge arbejdet, mener hun.

- Vi opfordrer derfor til vide rammer for at indrette sig lokalt til gavn for medarbejdere og arbejdsplads både på vejen tilbage fra corona og i fremtiden, når epidemien er ovre.

- Ikke mindst i forhold til det hjemmearbejde, der kan give ro og fleksibilitet. Vi indgår meget gerne i yderligere dialog herom, lyder det fra Djøf.

/ritzau/