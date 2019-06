Har den tyske forbundskansler Angela Merkel slukket Margrethe Vestagers håb om at blive formand for Europa-Kommisionen?

Det spørgsmål diskuterer EU-eksperter og kommentatorer i timerne op til den endelige afgørelse.

Søndag aften mødes EU’s stats- og regeringschefer for at beslutte, hvem der skal være den næste formand for Europa-Kommissionen.

Men lørdag efter G20 topmødet i Japan, lod Merkel på et pressemøde forstå, at valget står mellem den kristdemokratiske tysker Manfred Weber og den socialdemokratiske hollænder Frans Timmermans.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron og Tysklands kansler Angela Merkel i samtale under G20 topmødet lørdag i Osaka.

»Jeg kan kun sige, at begge spidskandidater, som jo er de ægte spidskandidater, er i spil,« sagde Angela Merkel på pressemødet, hvor hun derimod ikke nævnte Margrethe Vestager med èt ord.

Ifølge DRs Bruxelleskorrespondent Ole Ryborg, begik Angela Merkel dermed ‘dronningemord på Vestager’.

Marlene Wind, der er professor på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, mener derimod stadig, at Vestager kan løbe med titlen som kommissionsformand efter forhandlingerne søndag.

»Det er et spil, der skal gå op. Det bliver én stor kabale,« siger hun.

Op til søndagens afstemning dikuterer eksperter stadig Margrethe Vestagers chancer for at blive formand for kommissionen.

Det er ikke kun posten som kommissionsformand, der skal besættes. Også jobbet som formand for Det Europæiske Råd, formanden for den Europæiske Centralbank og en udenrigschef skal udnævnes. Ligesom Europa Parlamentet på onsdag skal udpege deres næste formand. Alle posterne hænger sammen i et sindrigt spind, hvor der skal tages mange hensyn.

Hvem der kommer til at sidde på posten som kommissions formand afhænger meget af, hvordan de andre poster fordeles, siger Marlene Wind.

Stemningen er højspændt op til afgørelsen.

»Alt er spekulation, men det vi har hørt fra Tyskland de sidste par dage er, at Merkel har erkendt, at det ikke bliver Weber, der får formandsposten,« siger hun.

Tyskeren Manfred Weber (forrest) bejler til posten som kommissions formand, men alt tyder på, at han i stedet bliver formand for EU-Parlamentet, spår Marlene Wind.

Siden EU's stats- og regeringschefer for otte dage siden holdt det første topmøde om fordelingen af de eftertragtede taburetter, har det stået klart, at kristdemokraternes spidskandidat, tyskeren Manfred Weber, ikke har opbakning fra regeringscheferne.

Et minus ved Weber er, at har siddet i Europa-Parlamentet de seneste 15 år, mens han aldrig har siddet i en regering.

»Tyskland må erkende, at Weber bliver formand for Europa Parlamentet,« siger Marlene Wind, der ser Merkels udmelding i Osaka som spil for galleriet på de interne tyske linier.

»Merkel giver det ét sidste forsøg. For hun skal signalere, at hun støtter sin egen mand til sidste blodsdråbe.«

Frans Timmermans er topkandidat til posten som formand for EU Kommissionen, spår professor MArlene Wind fra Center for Europæisk Politik.

Derimod spår Marlene Wind, at Margrethe Vestager stadig er i spil til den magtfulde post.

»Jeg tror, at Vestager og Timmermans er i spil. Vestager har en reel chance, som man ikke skal miskende,« siger hun og henviser til, at Financial Times i weekenden udråbte Angela Merkel og Margrethe Vestager som ‘Europas dream team’.

Men intet er givet på forhånd.

Bliver Hollands mangeårige liberale premierminister Mark Rutte, f.eks. valgt ind som formand for Europa Rådet, kan Vestager ikke få jobbet som formand for kommissionen. For man kan ikke have to liberale på de to magtfulde poster.

Den liberale hollandske regeringsleder Mark Rutte kan spærre for Margrethe Vestagers chancer for at blive kommissionsformand, hvis han bliver formand for EU Rådet.

Men udnævnelsen af Mark Rytte vil også spærre for, at den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans kan blive kommissions formand - for man kan heller ikke have to hollændere.

Derfor er alt - ifølge Marlene Wind - stadig i spil.

»Det er virkeligt en spændende aften,« siger hun, der ikke tør oddse på udfaldet.

»Det er stadig meget usikkert, hvordan det går op.«