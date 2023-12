En mand blev onsdag fundet død i en stor katteindhegning i en pakistansk zoologisk have.

Det var rengøringspersonalet, der i forbindelse med en rutinemæssig rengøring, fandt liget i Bahawalpur's Sherbagh Zoo i den østlige provins Punjab.

»Da de gjorde rent i den zoologiske have og i hulen, fandt de dyret med en sko i munden,« siger Zaheer Anwar, en højtstående embedsmand i Bahawalpur ifølge CBS News

»Personalet blev mistænksomme, og så fandt de et lig inde i hulen,« siger han.

Det er en leopard som denne, der kan have dræbt en mand i en pakistansk zoologisk have. De pakistanske embedsmænd er dog i tvivl. »Gerningsmanden« kan også være en tiger. Foto: Sergio Pitamitz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er en leopard som denne, der kan have dræbt en mand i en pakistansk zoologisk have. De pakistanske embedsmænd er dog i tvivl. »Gerningsmanden« kan også være en tiger. Foto: Sergio Pitamitz/AP/Ritzau Scanpix

Der er forvirring om, hvorvidt manden er blevet dræbt af en tiger eller en leopard. Den pakistanske embedsmand beskriver den store kat med et ord, der i Pakistan kan betyde både tiger eller leopard. Begge dyr findes i Bahawalpur's Sherbagh Zoo. Lokale medier mener dog at vide, at der er tale om en tiger.

I den zoologiske have ved man ikke, hvordan manden kom ind til det store kattedyr.

»Vores vurdering indtil videre er, at det ser ud til at være en galning, for en fornuftig person ville ikke hoppe ind i hulen. Der er en trappe bag hulen, måske sprang han derfra,« siger Zaheer Anwar.

Zafarullah, en embedsmand fra redningstjenesten 1122 i Bahawalpur, fortæller til AFP, at offerets ben var blevet voldsomt maltrakteret.

»Det vides endnu ikke, hvem han er, og hvordan han er havnet der. Det er ved at blive undersøgt. Liget så ud til at være flere timer gammelt,« siger Zafarullah.