Ministerium kendte indhold i kritisk rapport før udskiftning af klimavismand Peter Birch Sørensen.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har afvist, at der var tale om en "politisk fyring" af Klimarådets formand, fordi beslutningen om at skifte ham ud blev truffet, før regeringen modtog en kritisk rapport fra rådet.

Men ministeriet kendte til indholdet af den kritiske rapport, skriver avisen Information.

Læs mere om forløbet her:

* 30. oktober. Klimaministeriet bliver orienteret om centrale dele af rapportens indhold.

* 7. november. Formand Peter Birch Sørensen siger under en konference på vegne af Klimarådet, at regeringen sænker tempoet i omstillingen til et grønnere samfund markant.

* 13. november. Beslutningen om at udskifte Klimarådets formand bliver truffet i regeringens ansættelsesudvalg. Peter Birch Sørensens første periode er udløbet, men han siger selv, at han gerne ville være fortsat de næste fire år.

* 20. november. Klimaministeriet modtager Klimarådets færdige rapport.

* 24. november. Til TV2 News siger ministeren, at han ikke kan "anerkende Klimarådets beregninger".

* 7. december. Lilleholt siger til Ritzau, at regeringen vil have en mere "markedsorienteret og erhvervsmæssig tilgang til klimapolitikken", hvilket godt kan tolkes som en mere erhvervsvenlig tilgang ifølge ministeren.

* 18. december. Lilleholt afviser i Politiken, at der er tale om "en politisk fyring" af Peter Birch Sørensen. "Den beslutning var taget, inden vi fik Klimarådets seneste rapport, og beslutningen var tilgået Birch Sørensen, inden han fremlagde" den.

Kilder: Ritzau, Information, Politiken og TV2 News.

/ritzau/