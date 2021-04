Minister er åben for at ændre udskældt regel om tidsbestilling, men indfører den, indtil der er alternativ.

Der er onsdag indført en regel om tidsbestilling 30 minutter før ankomst til en restaurant, café eller lignende.

Forslaget har mødt bred kritik fra branchen, men er altså lovpligtigt nu.

Det bekræfter Erhvervsministeriet i en e-mail til Ritzau.

- Jeg forstår godt, at både restauranter og gæster helst vil være foruden krav og restriktioner, når de skal ud at spise eller drikke en øl. Sådan tror jeg, vi alle har det.

- Men meldingen fra sundhedsmyndighederne er, at vi i den nuværende situation ikke bare kan åbne helt op for indendørsservering uden begrænsninger, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en skriftlig kommentar.

Han åbner dog for en dialog med branchen efter udbredt kritik, fordi flere mener, at det er for omstændeligt eller svært at håndtere.

Kravet om tidsbestilling har mødt kritik fra fastfoodrestauranter som McDonald's og Sunset Boulevard, der helt har droppet at have gæster indendørs, så længe det er gældende.

Det har også mødt kritik fra værtshuse, der ikke er vant til at håndtere bordbestillinger.

Også hos restauranter, der er vant til at håndtere tidsbestilling, møder reglen kritik.

Der er dog et hensyn til risikoen for øget smitte i samfundet, mener ministeren.

- Der er mange ønsker og hensyn i denne situation, og derfor går vi i dialog med branchen om, hvad en alternativ løsning kunne være, så vi stadig går kontrolleret frem.

- Men hvis vi skal ændre kravet om tidsbestilling, er det en forudsætning, at vi erstatter det med en anden dæmpende effekt. Ellers går det ikke at fremrykke åbningen for indendørsservering, siger Simon Kollerup.

/ritzau/