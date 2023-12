Bo Libergren er ny regionsrådsformand i Region Syddanmark, hvor han afløser Venstre-kollegaen Stephanie Lose.

Venstres Bo Libergren er mandag eftermiddag valgt som ny regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Det har et enigt regionsråd besluttet, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Han afløser den mangeårige formand Stephanie Lose (V), der er blevet økonomiminister i SVM-regeringen og derfor træder helt ud af regionsrådet.

Valget var ventet, da Venstres gruppe i regionsrådet i slutningen af oktober pegede på Libergren som afløser for Lose, hvis hun blev valgt som næstformand for Venstre og indtrådte i regeringen. Det gjorde hun som bekendt.

Han var også Stephanie Loses vikar fra marts til juli, da hun vikarierede for sygemeldte Jakob Ellemann-Jensen som fungerende økonomiminister.

Bo Libergren har siddet i regionsrådet, siden regionerne blev oprettet i 2007. Men hans regionalpolitiske karriere går endnu længere tilbage, da han også sad i Fyns Amt i 13 år.

Ved regionalvalget i 2021 fik han 3774 personlige stemmer. Det var kun overgået blandt Venstres opstillede kandidater af Stephanie Lose, der hev 147.486 personlige stemmer.

Bo Libergren siger i pressemeddelelsen, at han som regionsrådsformand vil have fokus på at nedbringe ventelister.

- Målet er i løbet af 2024 at få ventetiderne ned på før coronaniveau og sikre, at sundhedsvæsenet i Syddanmark fortsat er i top med kvalitet og patienttilfredshed og i bund med ventelister, siger han.

Stephanie Lose besad posten som regionsrådsformand i otte år og har ligesom Libergren siddet i regionsrådet siden starten i 2007.

- Det er med stor vemod, at jeg efter 18 år, heraf otte som regionsrådsformand, nu siger farvel til Region Syddanmark for at påtage mig nye opgaver.

- Med mig tager jeg først og fremmest masser af gode oplevelser og minder -- men naturligvis også erfaringerne fra svære beslutninger og vanskelige sager, siger hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/