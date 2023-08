Den tidligere integrationsminister og Venstre-veteran Birthe Rønn Hornbech kommer nu med et opråb til regeringen om, hvordan den skal håndtere koran-krisen.

Religion skal slet ikke være en del af løsningen, mener Birthe Rønn Hornbech. I stedet skal det gribes langt mere praktisk og jordnært an.

I stedet for at skrive et forbud mod at afbrænde Koranen og andre hellige skrifter ind i lovgivningen, bør regeringens bebudede lovændring ifølge Birthe Rønn Hornbech være en lavpraktisk korrektion af straffeloven, der vil gøre det ulovligt at anstifte uro, der truer danskernes sikkerhed.

»Det, jeg vil have, er en ordensbestemmelse i straffeloven, der har det formål, og det skal stå i paragraffen, at man tager hensyn til Danmarks og danskernes sikkerhed,« siger den tidligere minister og tilføjer:

»Vi skal ud over den diskussion om religion, og vi skal ud over den diskussion om ytringsfrihed.«

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har over for den islamiske organisation OIC givet udtryk for, at Danmark med lovgivning vil sætte en stopper for de kontinuerlige koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark.

Det er Birthe Rønn Honrbech enig i, og hun har skrevet en sms til Lars Løkke Rasmussen, hvor hun bakker om han målet.

Men kun hvis regeringens bebudede lovindgreb formår at adskille politik og religion.

Her kan regeringen ifølge Birthe Rønn Hornbech med fordel kigge mod Frankrig.

»De (regeringen, red.) skal lade være med at snakke om blasfemi, og de skal lade være med at snakke om islam, og de skal lade være med at snakke om Koranen. I Frankrig har de adskilt religion og politik. Som jeg har forstået det, så er det lykkedes dem at lave en sekulær bestemmelse,« siger den tidligere minister og fortsætter:

»Og det er det, man skal gøre. Man skal se bort fra det med religion, for i det øjeblik man blander religion ind i det, så har man underlagt sig islam, og så er det skruen uden ende. Vi skal ikke på nogen måde gøre knæfald for islamisterne«

Mandag aften meldte Politiets Efterretningstjeneste ud, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen i Danmark.

»For mig har det ikke en klap med ytringsfrihed at gøre (at brænde koraner af, red.). Hvis de psykopater (demonstranter, der afbrænder Koranen, red.) kan læse og skrive, så kan de skrive nogle læserbreve, og vi har sociale medier. Det er fuldstændig forrykt, at det er nogle få psykopater, der skal bestemme over Danmark.«

Men der er jo også OIC, der kraftigt opfordrer til, at man laver et forbud mod at afbrænde koraner. Det kan også se ud som om, at man bukker under for det pres?



»Det er der ikke noget at gøre ved. Det er anledningen til, at øjnene åbnes for, at her mangler en ordensbestemmelse. Vi har straffelovens kapitel 15, der handler om uro i det offentlige. Og nu er der en glimrende mulighed for at sætte det ind i straffelovens i kapitel 15.«

Bliver det ikke svært at definere, hvad der er 'uro'?



»Lige nu er der tale om afbrænding. Men en ny lovbestemmelse må være bredere med det formål at sikre, at borgerne kan færdes i fred og ro, og at provokationer ikke sætter Danmarks omdømme og sikkerhed på spil. Jeg er sikker på, at Justitsministeriets jurister kan finde ud af at formulere klart.«