Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Venstres tidligere sundhedsordfører Martin Geertsen kommenterer nu på Venstres mulige regeringsdannelse med Socialdemokratiet.

Indtil videre er det kommet frem, at V-formand Jakob Ellemann-Jensen alligevel ikke vil støtte en uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i mink-sagen.

Vreden er så voldsom, at flere medlemmer af partiets forretningsudvalg er nervøse for, hvordan der kan rettes op på skaden.

Det viser lækkede lydoptagelser fra Venstres hasteindkaldte møde i forretningsudvalget mandag aften.

»Jeg synes ikke, at det ser særlig kønt ud. Det slider selvfølgelig grundigt på Venstres troværdighed lige nu,« siger Martin Geertsen, der ved efterårets valg ikke fik stemmer nok til at være i Folketinget, han ellers har været medlem af i 11 år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere »Jeg synes ikke, at det ser særlig kønt ud. Det slider selvfølgelig grundigt på Venstres troværdighed lige nu,« siger Martin Geertsen, der ved efterårets valg ikke fik stemmer nok til at være i Folketinget, han ellers har været medlem af i 11 år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes ikke, at det ser særlig kønt ud. Det slider selvfølgelig grundigt på Venstres troværdighed lige nu,« siger Martin Geertsen, der ved efterårets valg ikke fik stemmer nok til at være i Folketinget, som han ellers har været medlem af i over otte år.

Selv om det ikke ser særligt kønt ud lige nu, forstår han dog godt, at der ikke kan kastes en advokatvurdering i ansigtet på statsministeren for en regering, man selv er en del af.

»Så skal Venstre slet ikke være en del af den regering. Og om det er en god idé afhænger dels af, om den regering fører til markant blå politik. Dels om det bringer Venstre tættere på statsministerposten på længere sigt. Intet af det ved vi noget om endnu,« siger han.

Forhandlingerne om en ny regering fortsætter tirsdag eftermiddag.