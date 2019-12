Folketingspolitiker Kristian Jensen skal skilles. Han danner nu par med sangerinde Pernille Rosendahl.

Tidligere udenrigsminister og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, skal skilles. Det skriver BT.

Efter knap 21 års ægteskab har Kristian Jensen (V) besluttet at lade sig skille fra sin kone, Trine Overmark Jensen, som han har tre sønner med.

Skilsmissen skyldes, at Kristian Jensen har fundet sammen med sangerinden Pernille Rosendahl.

- Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles, siger Kristian Jensen til BT.

Pernille Rosendahl bekræfter forholdet til Kristian Jensen over for BT.

- Det er rigtigt, at vi er sammen, og jeg er selvfølgelig meget glad for ham. Men ellers kan jeg ikke sige særlig meget mere, lyder det.

Kristian Jensen ønsker ikke at give flere detaljer om hans forhold til Pernille Rosendahl. Men han understreger, at de har kendt hinanden længe.

- Vi har kendt hinanden i mange år. Hun har optrådt til arrangementer, hvor jeg har været, og vi har fælles bekendte, som gør, at vi har snakket sammen, men det er først på det allerseneste, at det har udviklet sig, siger han.

Som konsekvens af hele situationen er Kristian Jensen flyttet ud af familiens fælles hjem i Herning.

Han bor derfor i den lejlighed, han som folketingspolitiker har til rådighed i København.

- Jeg er i gang med at finde en ny lejlighed i Herning, hvor jeg vil have en base. Både fordi, det er der, jeg er folketingsmedlem fra, men også så jeg kan være tæt på mine drenge, siger han.

Skilsmissen er endnu ikke gået igennem, og han vedkender også, at det er en svær situation, han og familien er i.

- Det er rigtig, rigtig hårdt og selvfølgelig en svær beslutning at tage, og det er et stort ansvar at tage på sig. Men kærlighed er en følelse, der er svær at styre, og så er man nødt til at tage konsekvensen, siger han til BT.

Pernille Rosendahl blev kendt som frontfigur i bandet Swan Lee, der brød igennem i 2001 med sangen "Tomorrow Never Dies" og siden havde flere hits.

De seneste år har hun primært været solist. Ved siden af musikken har Pernille Rosendahl været dommer i talentshowet "X-factor" og fast medlem af radioprogrammet "Mads og Monopolet".

/ritzau/