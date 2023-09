Bendt Bendtsen var toppolitiker og formand for Det Konservative Folkeparti, men har aldrig fortalt offentligheden, hvorfor han stoppede.

Det gør han for første gang nu i et stort interview med Berlingske.

Til mediet fortæller han om et arbejdspres, der var ved at tage livet af ham, og om hvordan han var indlagt fire-fem gange i løbet af de sidste måneder af sin ministertid.

Han ønskede ikke at fortælle det til offentligheden af frygt for at blive anset 'som det svage dyr på savannen'.

»Jeg gad ikke være noget tudefjæs,« fortæller han til mediet.

Bendt Bendtsen er langt fra den eneste politiker, der har mærket arbejdspressets konsekvenser.

Venstre-formanden Jakob Ellemann-Jensen var sygemeldt med stress i seks måneder. En sygemelding, der kom, efter han blev behandlet på Rigshospitalet for et ildebefindende.

Også SFs gruppeformand, Jacob Mark, har været sygemeldt med stress. Et forløb, der førte til, at han mistede store dele af sit syn som følge af en langvarig overbelastning af kroppen og sindet.

Bendt Bendtsen stoppede som politiker i 2019. I sin tid har han både været formand for Det Konservative Folkeparti, vicestatsminister og økonomi- og erhvervsminister.

Hør seneste udgave af B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen: