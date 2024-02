Influencer Ahmad Elchaabi sad torsdag på anklagebænken tiltalt for terrorbilligelse. Få timer efter kunne B.T. afdække huller i den forklaring, Elchaabi gav i retten.

Og det kan få betydning for retssagen, vurderer advokat Jakob Buch-Jepsen, der har 17 års erfaring som anklager.

I retten forklarede Ahmad Elchaabi, at han ikke læser nyheder og derfor ikke var ordentligt informeret om detaljerne i Hamas' angreb 7. oktober, da han i en video på Snapchat blandt andet sagde »der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt«.

Han vidste ikke, at Hamas var gået efter civile på en musikfestival, lød forklaringen i retten. Han troede, der var tale om et angreb på det israelske militær.

En skærmoptagelse, som B.T. efterfølgende fik tilsendt, viser dog noget andet: Elchaabi delte nyheder om drab på netop civile, samtidig med at han fremsatte udtalelserne på Snapchat, som ifølge Anklagemyndigheden er terrorbilligelse.

Du kan se videoen i toppen af artiklen.

Hvad sagde Ahmad Elchaabi? Ahmad Elchaabi lagde en video ud til sine cirka 80.000 følgere på det sociale medie Snapchat kort tid efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, hvor han sagde: – Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske en gang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt. – Okay, sjov til side nu. Jeg kondolerer. Jeg kondolerer for alle de menneskeliv, der ikke er blevet taget endnu.

Selvom de nye beviser kommer på bagkant af bevisførelsen i sagen, kan man som anklager helt undtagelsesvis godt bede retten om at få genoptaget bevisførelsen.

Det fortæller Jakob Buch-Jepsen.

»Jeg kan konstatere, ud fra det pressen har omtalt, at tiltalte har udtalt sig om, hvorvidt man havde kendskab til, at der var civile tab. Derfor kan videoen få en betydning – forudsat, at retten tillader, at bevisførelsen genoptages,« siger Jakob Buch-Jepsen, der i dag er advokat og partner hos Elmer Advokater.

Også adjunkt i strafferet på Syddansk Universitet Lotte Helms vurderer, at der er mulighed for at få inddraget skærmoptagelsen som et nyt bevis i sagen, inden domsafsigelse som er sat til torsdag i næste uge.

»Det er en mulighed. Men Anklagemyndighed kan også vælge at vente og se og så bruge skærmoptagelsen som nyt bevis i en eventuel ankesag, hvis han bliver frifundet,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Elchaabis forsvarsadvokat, Raquel Esteves, hun er ikke vendt tilbage før artiklens deadline.

Anklager i sagen, Søren Harbo, har ingen kommentarer til spørgsmålet om genoptagelse af bevisførelse.

Der falder i dom i sagen torsdag klokken 13.

Læs eller genlæs B.T.s livedækning af retssagen her.