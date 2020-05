»Du kender ham sandsynligvis ikke, du kender måske ikke hans stemme, men du kender hans ord.«

Sådan indleder radioværten Knud Brix det nyeste afsnit af DR-programmet 'Genstart', som denne gang har Villads Andersen, der tidligere har fungeret som personlig taleskriver for landets statsminister, Mette Frederiksen (S), i studiet.

I radioprogrammet får Knud Brix den 31-årige taleskriver til at svare på flere personlige spørgsmål om både Mette Frederiksen samt hendes mystiske højre hånd og betroede rådgiver, Martin Rossen.

Knud Brix får ham endda til at svare på spørgsmål om den famøse 'røde kuglepen', der havde skriblet ordene: 'Udskam de, der ikke har været fornuftige' på statsministerens talepapir.

Villads Andersen var taleskriver for Mette Frederiksen frem til, hun blev statsminister, og han fortæller blandt andet, at hun har en god portion sort, jysk humor samt en forkærlighed for Bruce Springsteen, men at hun samtidig er en 'hård' chef:

»Hun er fin, men også hård. Det kan man jo også se, hvis man læser historierne i pressen. Historier, som i øvrigt er veldokumenterede. Hun stiller krav, og der skal arbejdes igennem,« siger den tidligere taleskriver.

Da Villads Andersen blev ansat som taleskriver for den nuværende statsminister, skrev han under på, at han har tavshedspligt. Han har dog alligevel valgt at deltage i interviewet med Knud Brix, fordi han mener, han har en pligt til at give folk et indblik i myterne.

»Hvad er myten om Martin Rossen så?« spørger Knud Brix.

»Jamen han er jo en klassisk mørkets fyrste. Han er bagved, men man kan mærke, at han er med i alting. Alligevel vil han ikke stille op til noget, hvilket kun gør myten større,« svarer Villads Andersen i programmet og fortsætter:

»Der er historier om, at han er en hård hund, og selvfølgelig er der en sandhed i det. Hele myten om ham er sand, men bare forstørret. Nogen har en idé om, at Martin Rossen styrer det hele, og at Mette Frederiksen er hans dukke, men til det vil jeg bare sige: 'Held og lykke med at fortælle Mette Frederiksen, hvad hun skal gøre'. Hun siger det, hun mener, og det, hun vil.«

I interviewet kalder Villads Andersen Martin Rossen for Mette Frederiksens fortrolige, som hun altid kan gå til og stole på, men at det i sidste ende er Mette Frederiksen, der bestemmer.

Dette mener Villads Andersen også er tydeligt i måden Mette Frederiksen har styret coronakrisen - det gjorde sig senest gældende til pressemødet om genåbningens fase 2, hvor Mette Frederiksen stillede sig i front alene med de resterende partiledere i baggrunden.

Den røde kuglepen...

»Det giver udtryk for, at hun er chefen, og at de andre er ansatte,« vurderer den tidligere taleskriver.

Knud Brix forsøger hen mod slutningen af interviwet at få svar på, hvem fra Socialdemokratiet, der skrev 'Udskam de, der ikke har været fornuftige' på statsministerens talepapir.

Her svarer Villads Andersen, at han er bekendt med, hvem der har skrevet det, men at han ikke vil fortælle det.

»Jeg tror alle, der kender vedkommende, ved, hvem der har skrevet det og kan genkende håndskriften, og så siger jeg ikke mere.«

»Var det Mette Frederiksen?« spørger Knud Brix.

»Nej, det var det ikke,« afviser Villads Andersen.

Villads Andersen stoppede som taleskriver for Mette Frederiksen kort efter valget i 2019. Han nåede dog at skrive hendes første store tale som statsminister - nemlig undskyldningen til Godhavnsdrengene.

