Mandag aften sendte Mette Frederiksen en klar besked til danskerne, da hun blev interviewet i Go' Aften Live

»Vi vil gøre rigtig meget og gå rigtig langt for at undgå en nedlukning - det er ganske enkelt for dyrt for Danmark. Det er i øvrigt heller ikke nødvendigt,« sagde statsministeren.

Mette Frederiksens budskab var, at mundbind, lokale besøgsrestriktioner og anbefalinger kan bryde de nye smittekæder.

Men tidligere SSI-direktør Nils Strandberg Pedersen mener nu, at vi kan blive nødt til at lukke dele af Danmark ned, hvis smitten fortsætter sin fremmarch. Det fortæller han i et interview med TV 2.

»Hvis ikke udviklingen vender meget hurtigt, bliver man nødt til at indføre nye tiltag i Aarhus og de områder, der er hårdt ramt, for ellers vil smitten sprede sig til hele landet,« siger Nils Strandberg Pedersen til TV 2.

Nils Strandberg Pedersen var i 18 år direktør i Statens Seruminstitut, inden man blev afløst af Kåre Mølbak.

Nils Strandberg Pedersen, der i 18 år år var direktør i Statens Seruminstitut, inden han blev afløst af Kåre Mølbak, peger på flere scenarier for lokale nedlukninger af samfundet.

rejseforbud ind og ud af et område

lukning af restaurationer og barer i området

lokal indskrænkelse af forsamlingsforbuddet

forbud mod at mødes med andre end nærmeste familie

krav om hjemmearbejde for dem, der kan

maskekrav alle steder i det offentlige rum.

De markante udmelding strider ikke kun mod Mette Frederiksens ord. De to corona-løjtnanter Søren Brostrøm og Kåre Målbak mente begge på mandagens pressemøde, at det ikke blev nødvendigt at lukke samfundet ned, som vi gjorde i foråret.

»Vi kender virussen langt bedre i dag, end vi gjorde i marts. Så den måde kan vi bedre bryde smittekæder og bruge værnemidler effektivt i dag,« sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Mandag meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at fem kommuner – ud over Aarhus og Ringsted – er kommet på listen over corona-hotspots. Det er Silkeborg, Nyborg, Sorø, Glostrup og Solrød.

Det sker efter den seneste udvikling i smittetallene, hvor smittekæder fra Aarhus og Ringsted har spredt sig ud over kommunegrænserne.

Magnus Heunicke ville dog ikke 'blankt afvise', at en hel eller delvis nedlukning kan blive nødvendig, da B.T. spurgte ham mandag.

»Noget af det, som denne her regering har lært af pandemien, er, at man skal være utrolig påpasselig med at sige noget stensikkert langt ud i fremtiden,« svarede sundhedsministeren og tilføjede:

»Vi har at gøre med en virus, som smitter uforudsigeligt, og som har lagt mange lande ned undervejs.«