Det er uværdigt og under lavmålet.

Sådan lyder bedømmelsen af statsminister Lars Løkkes påståede indblanding i sin kones ansættelsesforhold fra en mand, der har erfaring med at rådgive en statsminister - Kraka-direktør Peter Mogensen.

Lars Løkke Rasmussen mødte ifølge Ekstra Bladet op på N. Zahles Gymnasieskole, da hans kone skulle til en alvorlig samtale med skolens rektor.

Her fungerede statsministeren som bisidder for sin kone, Sólrun Løkke Rasmussen. Emnet var hendes fremtid som lærer på læseskolen under Den Kongelige Ballet, og mødet mundede ifølge Ekstra Bladet ud i, at hun blev afskediget.

»Hvis jeg skulle råde Lars Løkke, ville jeg entydigt have rådet ham til ikke at gå med til den samtale. Det er meget uklogt af ham,« siger Peter Mogensen, der selv var særlig rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen (S), da han var statsminister.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen. Billedet her er fra Venstres valgfest i i Landstingssalen på Christiansborg. Den 18. juni 2015. Foto: Claus Bech Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen. Billedet her er fra Venstres valgfest i i Landstingssalen på Christiansborg. Den 18. juni 2015. Foto: Claus Bech

Peter Mogensen mener, at det er usædvanligt dumt af Lars Løkke i sin position som statsminister, at møde op ved sådan en samtale. Samt efterfølgende at diskutere sagen på Twitter.

23.09 natten til tirsdag skrev den kendte TV-vært Signe Molde på Twitter:

»...Og prisen for de største nosser går til den kvindelige rektor på Zahles skole...«

Det varede ikke længe, før Løkke svarede:

»Så du tror også blindt på alt Poul Madsen (Ekstra Bladets chefredaktør, red.) skriver?«

Og lidt senere:

»Hvilket møde? Er min kone blevet fyret?«

Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen under et besøg i Washington den 13. maj 2016. På billedet ses også Barack Obama, daværende amerikansk præsident, med sin kone og daværende førstedame Michelle Obama. Foto: CARLOS BARRIA (arkiv). Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen under et besøg i Washington den 13. maj 2016. På billedet ses også Barack Obama, daværende amerikansk præsident, med sin kone og daværende førstedame Michelle Obama. Foto: CARLOS BARRIA (arkiv).

Løkkes Twitter-diskusssion med flere almindelige danskere samt DR-journalisten Kristoffer Eriksen varede flere timer. Det er under niveau for en statsminister, vurderer Peter Mogensen.

»En statsminister skal ikke sidde om aftenen og natten og kommentere på den slags ting. Det er tordnede uklogt. Det er under niveau for en statsminister,« siger han.

»Løkke vil sikkert svare, at han også har ret til et privatliv. Men man er bare nødt til at være på et vist niveau som statsminister. Faktisk minder det om det, vi i Europa kritiserer USA's præsident Donald Trump for - at skrive løs på Twitter uden at det virker særlig gennemtænkt. Men i sidste ende må vælgerne jo dømme Løkke,« siger Peter Mogensen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen. Her ses parret ved Fredensborg i forbindelse med et besøg fra Mexicos præsident tilbage i april 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen (arkiv). Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin kone Sólrun Løkke Rasmussen. Her ses parret ved Fredensborg i forbindelse med et besøg fra Mexicos præsident tilbage i april 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen (arkiv).

Der har i forvejen været en del kasketforvirring omkring statsministeren.

Efter et samråd i januar om de såkaldte storfiskere, holdt statsministeren fast i, at der må skelnes mellem personen og politikeren Lars Løkke Rasmussen.

Det har ikke været muligt for BT at få en kommentar fra Lars Løkke Ramussen.