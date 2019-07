Iben Thranholm, der under valgkampen stillede op for Stram Kurs, har forladt partiet, skriver partiet.

Teolog og journalist Iben Thranholm forlader partiet Stram Kurs. Det skriver partilederen Rasmus Paludan på Facebook.

Udmeldingen skal være begrundet med Rasmus Paludans nylige racismedom.

- Det er ærgerligt, at Iben Thranholm vælger at forlade os, så snart der er en smule bølgegang, skriver Rasmus Paludan på Facebook.

Om årsagen til udmeldelsen skriver han:

- Da Iben Thranholm åbenbart mener, at sandheden skal forties, så forstår jeg godt, at Stram Kurs ikke er det rigtige sted for hende alligevel.

Iben Thranholm stillede op for Stram Kurs i den overståede valgkamp. Hendes kandidatur vakte opsigt, da hun kort forinden havde kritiseret partiet.

Stram Kurs er ledet af Rasmus Paludan, der tidligere i denne uge blev dømt for racisme. Partiet og Rasmus Paludans største fokus er en ekstremt kritisk tilgang til indvandring og islam.

Partilederen har talt for massedeportationer af flygtninge og indvandrere samt udvisning af tusindvis af danske statsborgere, der i samme ombæring skal have frataget deres statsborgerskab.

- Stram Kurs er et parti, der bygger på ekstrem tomhed. Der er ingen ånd, kun protest.

- Paludan og hans tilhængere udstiller nok, hvad der er galt i vestligt kultur, men ironien er, at de selv er en del af det, skrev Iben Thranholm kort før hun stillede op for Stram Kurs.

På trods af, at Stram Kurs vil udvise alle, der ikke er "etniske danskere" - hvilket ifølge partiet inkluderer blandt andet kulturkristne værdier - sagde Iben Thranholm efter sin indmeldelse.

- Stram Kurs handler ikke om, hvilken hudfarve man har. Det handler om, hvilke værdier man har. Man kan sagtens bo i Danmark og have en anden hudfarve og religion.

Iben Thranholm fik ved valget den 5. juni 455 personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds. Partiet fik i storkredsen 1,5 procent af stemmerne. På landsplan fik Stram Kurs 1,8 procent af stemmer og kom ikke i Folketinget.

/ritzau/