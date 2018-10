Oprettelsen af Skat var en alt for stor mundfuld, erkender tidligere departementschef i Skatteministeriet.

København. Da det danske skattevæsen blev reformeret, og det nuværende Skat blev etableret tilbage i 2005, viste opgaven sig at være for stor.

Det erkender tidligere mangeårig departementschef i Skatteministeriet Peter Loft i et interview med Berlingske.

Staten overtog for 13 år siden opgaven med at fastsætte borgernes skat, al inddrivelse af gæld og den såkaldte ligning, der er den årlige ansættelse af skattepligtig indkomst for personer og selskaber.

- Vi skulle ikke have overtaget det hele på én gang. Den kritik kan jeg godt følge i dag, siger Peter Loft til Berlingske.

Den seneste tid er der rettet en skarp kritik mod beslutningstagerne bag reformen af Skat.

To af landets førende forskere på området har undersøgt processerne bag.

De to professorer i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen lægger denne forskning frem i en ny bog - "Overmod og afmagt".

Et af deres kritikpunkter er ifølge dagbladet Politiken, at Skat fra 2005 og ti år frem tilsidesatte hensynet til, at borgere og virksomheder skal betale den korrekte skat - og ikke mere end det.

I stedet var vægten blevet lagt på, at Skats medarbejdere skulle skaffe flere og flere penge i de offentlige kasser med det mindst mulige personaleforbrug.

I de år blev Skat presset af Finansministeriet med støtte fra konsulentfirmaet McKinsey, forklarer forfatterne i bogen.

Samtidig skulle medarbejderne lægge mindre vægt på, om opkrævningen af skat faktisk var korrekt.

Således lykkedes det at få Skat til at opkræve stadig flere penge i skat - på trods af, at der blev skåret 4500 medarbejdere fra organisationen.

I bogen fastslår forfatterne desuden, at en grundlæggende analyse om sammenlægningen af skatteområdet først var klar, efter at det var blevet besluttet politisk at sammenlægge de forskellige dele i det nuværende Skat.

Analysen var lavet af konsulentvirksomheden Boston Consulting Group og kom ifølge Peter Loft fra Finansministeriet.

- I Skatteministeriet havde vi estimeret, hvad vi kunne finde af stordriftsfordele og sådan noget. Så kom Finansministeriet efterfølgende med Boston Consulting-rapporten og sagde, at vi kunne spare langt, langt mere.

- Det gjorde opgaven med Skat ekstra vanskelig. Så på den måde er jeg enig i, at vi gabte over for meget over en for kort periode, siger han til Berlingske.

/ritzau/