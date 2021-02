I 2011 underskrev Louise Kwang en tavshedsklausul med Socialdemokratiet.

Nu bryder hun aftalen. Det sker i et interview med DR.

Her står hun frem som den kvinde, der i sommeren 2010 blev udsat for sexchikane af én af partiets toppolitikere.

Dengang var han gruppeformand og senere blev han udnævnt til minister for by, bolig og landdistrikter.

Men i juni 2010 opførte han sig på en måde over for partiets unge sekretær, som påvirkede hende markant i årene efter.

Til en sommerfest for partiets ledelse var både politikere og medarbejdere samlet i Tivoli. Under middagen, der blev holdt på det hedengange Café Ketchup, råbte Carsten Hansen ifølge Louise Kwang ud over forsamlingen: 'Hvornår fik du din seksuelle debut, Louise? Kom nu, sig det nu.'

Louise Kwang beskriver til DR, hvordan hun forsøgte at glide af på den upassende kommentar, men hun bemærker samtidig, at ingen andre sagde noget.

Efterfølgende tog flere fra selskabet videre til natklubben Jazzhouse. Her fortsatte toppolitikerens upassende opførsel.

»Vi står i baren og er ved at købe øl. Så kommer han over og tager fat om mig. Han er rimelig stor. Han tager fat om mig, hiver mig ind til sig og kysser og slikker mig på kinden, mens han siger: ’Du skal ha’ en rigtig mand',« fortæller Louise Kwang og uddyber:

»Alle folk siger, man bare kan sparke dem i skridtet eller sige fra, når sådan noget sker. Men jeg tror bare, jeg fryser i situationen,« fortæller hun.

Hun husker det som om, at flere i selskabet forsøgte at fjerne Carsten Hansen fysisk fra hende, og derfor var der ifølge hende heller ikke nogen tvivl om, at hans opførsel ikke var i orden.

Efterfølgende har hun haft svært ved at slippe episoden, og hun endte med at blive sygemeldt med stress. Hun gik til fagforeningen med sagen, og der bliver indledt en sag, som endte med et forlig.

Sagen blev efterfølgende kendt i medierne, da Ekstra Bladet i november 2011 afslørede episoden.

Dengang sagde Carsten Hansen følgende om sagen:

»Jeg kan bekræfte, at der har været en personalesag, som jeg er meget ked af og beklager. Sagen er afsluttet i enighed mellem parterne og det relevante fagforbund, og jeg har derfor ikke yderligere kommentarer,« sagde han i en kort kommentar til Ekstra Bladet.

Selvom hun dengang underskrev en såkaldt tavshedsklausul, så fortæller hun, at hun flere gange har haft lyst til at stå frem, når sagen er blevet fremlagt i medierne. Efter efterårets store debat om Metoo blev det klart for hende, at hun gerne ville stå frem.

Det vil hverken Carsten Hansen eller Socialdemokratiet dog. Begge skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder, at de ikke ønsker at kommentere sagen af hensyn til klausulen.