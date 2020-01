Venstre har fået ny partisekretær.

Fremover er det Christian Hüttemeier, der skal stå i spidsen for organisationen.

Det skriver partiet selv i en pressemeddelelse.

Christian Hüttemeier har tidligere været ansat i Venstre. Fra 2011 og frem til 2015 var han først pressechef og siden særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.

Han kommer direkte fra stillingen som kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer og har sin første dag i Venstre den 13. januar.

Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen, fortæller, at han vurderer den nye partisekretær til at passe perfekt ind i partiets nye projekt.

»Jeg ved, hvad Christian står for. Og jeg ved, at han passer ind i det projekt, vi skal opbygge. Ud over at have en stærk organisationsforståelse er han vellidt og har blik for kommunikationens rolle i moderne politik,« siger formanden i en pressemeddelelse.

Også hovedpersonen ser frem til samarbejdet med stor glæde.

»Venstre er et fantastisk parti, som har dybe rødder i den danske historie, og som har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag. De seneste to årtier har intet andet parti haft så afgørende betydning for hver enkelt dansker, som Venstre har. Det forpligter, og det glæder jeg mig til at være med til at bygge videre på,« siger Christian Hüttemeier.

Christian Hüttemeier overtager posten fra garvede Claus Richter, der i mange år har styret det største borgerlige parti med hård hånd, men som i september valgte at trække sig efter Venstres tumultariske år.

En partisekretær har et vitalt ansvar i et parti som Venstre og arbejder tæt med den politiske ledelse.

Med andre ord er personen med til at tegne de store politiske linjer og er også en del af både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.