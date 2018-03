Med 75 stemmer for og 24 imod er Mette Gjerskov (S) indstillet som folketingskandidat i Roskilde.

Eksminister Mette Gjerskov (S) ser ud til at have afværget et kupforsøg i Roskilde.

Lørdag bliver hun indstillet som folketingskandidat af generalforsamlingen i partiforeningen i Roskilde. Det oplyser kredsformand Daniel Prehn.

Det sker med stemmer 75 for og 24 imod.

Partifællen Niels Jespersen, bosat på Nørrebro i København, har ellers meldt sig som modkandidat, efter at Gjerskov blandt andet er blevet kritiseret for at gøre for lidt for Roskilde.

Det er dog først mandag, at kredsforeningen i Roskilde skal tage endelig stilling. Men nu har partiforeningen altså indstillet Gjerskov.

- Jeg er rørt over alle de mange mennesker, som har rejst sig op og sagt pæne ord om mig, siger Gjerskov om lørdagens generalforsamling i partiforeningen.

- Det sker normalt kun til en afskedsreception, og så var det godt at vide, at det ikke var en afskedsreception, men at det var en opbakning, som de også stemte efter.

- På den måde var det en rigtig god oplevelse. Men intet er sikret endnu. En generalforsamling i en kreds kan man aldrig vide, hvordan ender, siger den tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Ifølge Daniel Prehn er det stort set de samme mennesker fra partiforeningen, som kommer til mandagens generalforsamling i Roskildekredsen.

For at stille op skal en kandidat have opbakning fra 25 personer, såkaldte stillere.

Opnår ingen af kandidaterne to tredjedele af stemmerne på generalforsamlingen, er det en urafstemning blandt medlemmerne i kredsen, der skal afgøre valget.

Unavngivne kilder omkring Socialdemokratiet spekulerer ifølge Politiken i, om partitoppen har en finger med i spillet om at vippe Gjerskov af pinden, fordi hun ved flere lejligheder er gået imod partilinjen. For eksempel omkring udlændingepolitikken.

/ritzau/