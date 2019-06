Der er en ro og tillid over forhandlingerne, som lover godt, mener tidligere radikal minister under Thorning.

Folkemødet på Bornholm har sat et midlertidigt punktum i de indledende forhandlinger om en ny regering.

I flere dage har partierne i rød blok - Enhedslisten, SF og De Radikale - forhandlet med S-formand Mette Frederiksen om temaer som klima, velfærd, udlændinge og økonomi, og der er store forskelle at spore mellem partierne.

Alligevel er der hos i hvert fald én observatør håb om, at de fire partier nok skal blive enige om et parlamentarisk grundlag.

- Jeg er sikker på, at de finder ud af det her, siger Christian Friis Bach, der er tidligere folketingsmedlem for De Radikale og minister for udviklingsbistand fra 2011-2013.

Christian Friis Bach var selv med under regeringsforhandlingerne efter folketingsvalget i 2011. Her isolerede Socialdemokratiet, De Radikale og SF sig på Hotel Crowne Plaza på Amager, der blev kendt som Det Sorte Tårn, for at forhandle om en ny regering.

Ifølge Christian Friis Bach skyldtes de svære forhandlinger i 2011, at Danmark blandt andet var presset af en økonomisk krise. Og det er vi ude over i dag, siger han.

- Der var det bagtæppe dengang, at der var en alvorlig økonomisk krise og et ekstremt fokus på migrations- og flygtningespørgsmålet.

- Og det bagtæppe er der jo ikke på samme måde i dag, fordi økonomien er helt anderledes stærkt forbedret, der er penge i kassen, og integrationen går godt, siger han.

- Det synes jeg jo, er det bedste udgangspunkt for at finde et godt og stærkt grundlag.

Forud for regeringsforhandlingerne, som begyndte fredag, har partierne i rød blok fremlagt flere krav og ønsker til en ny regering.

Blandt andet har De Radikale som ultimativt krav, at en ny regering skal øge beskæftigelsen og det økonomiske råderum, mens SF og Enhedslisten ønsker skatte- og afgiftsstigninger.

Christian Friis Bach mener imidlertid, at partiernes mange forskelligheder i sidste ende ikke vil stå i vejen for dannelsen af en rød regering.

- Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er jo forskellige partier. Det havde været noget helt andet, hvis man havde stået med det bagtæppe (økonomisk krise, red.).

- Jeg synes også, jeg kan mærke, at der er en ro og tillid i de her forhandlinger, som lover rigtig godt. Og der adskiller det sig måske også lidt fra dengang, jeg var med oppe i "det sorte tårn" til forhandlingerne, siger han.

Forhandlingerne genoptages lørdag på Christiansborg.

