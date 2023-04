Lyt til artiklen

Han kæmpede en hård valgkamp for Venstre og vandt en plads som forsvarsminister, men så måtte Jakob Ellemann-Jensen trække stikket – sygemeldt med stress.

I dag, flere måneder senere, siger partiet, at Venstre-formanden glæder sig til at komme tilbage, men én person med særligt kendskab til netop Venstre lufter nu et andet syn på sagen.

Adspurgt i radioprogrammet 'Blåt Bælte' på 24syv, om ministeren vender retur, svarer tidligere pressechef i partiet Michael Kristiansen nemlig klart nej:

»Næh, det tror jeg faktisk ikke, at han gør. Nej, det tror jeg ikke.«

Kristiansen, der i dag er politisk kommentator, vurderer ikke, at Ellemann har hverken kræfterne eller evnerne til at varetage sine gamle arbejdsopgaver.

»Jakob Ellemann-Jensen skal ikke kun være formand for Venstre, han skal også være en potentiel statsministerkandidat, og det er allerede i forvejen lidt besværligt med den udvikling, det har taget.«

Hvis Ellemann skal tilbage, skal han »tro på det« og »lægge de timer, som det kræver«, mener Kristiansen, som også var særlig rådgiver for forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.

»Og det kræver altså mere end et normalt job, og det er jeg ikke sikker på, at han kan. Det er jeg ikke sikker på, at han er i stand til. Jeg er heller ikke sikker på, at han har lyst til det.«

Michael Kristiansen påpeger, at SFs Jacob Mark for nylig er vendt tilbage til politik efter en længere stress-sygemelding, men at det ikke er på »fuldt blus«.

Ellemann har været sygemeldt med stress siden begyndelsen af februar.

I mellemtiden fungerer partiets næstformand, Stephanie Lose, som økonomiminister, mens Troels Lund Poulsen (V) varetager opgaven som forsvarsminister.

Lose sagde torsdag til TV 2 og DR, at det fortsat er planen, at formanden vender tilbage, men at hun ikke kan sige, hvornår det bliver.

Venstres næstformand, Stephanie Lose, og Venstres fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, mødte torsdag Venstre-medlemmer i Sorø. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Venstres næstformand, Stephanie Lose, og Venstres fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, mødte torsdag Venstre-medlemmer i Sorø. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det, vi kan sige, er, at det går fremad med Jakob, og at han har det meget, meget bedre,« lød det.

I begyndelsen af marts skrev Ellemann selv i et opslag på Facebook, at det går fremad, og at han forventer at vende tilbage til Christiansborg.