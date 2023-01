Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kom som noget af et chok, da Pernille Vermund for to uger siden annoncerede, at hun stopper som partiets formand.

Nu fortæller en tidligere rådgiver i partiet, hvorfor Vermund efter hans mening kastede håndklædet i ringen – og begik en 'alvorlig fejl'.

Rasmus Ulstrup Larsen, som var politisk konsulent for Nye Borgerliges folketingsgruppe fra efteråret 2019 til foråret 2022, fortæller til Berlingske, at der er en direkte sammenhæng mellem Vermunds exit og den krise, Nye Borgerlige siden er blevet kastet ud i ifølge flere politiske kommentatorer, herunder B.T.s Joachim B. Olsen.

På grund af det enorme vakuum Vermund efterlod.

Ifølge Rasmus Ulstrup Larsen er partiet ustabilt efter, at profilen Mette Thiesen kom i unåde og meldte sig ud, et skuffende valgresultat, fyringen af pressechefen og en ret ny og uprøvet organisation. Læg dertil, at folketingsmedlem Mikkel Bjørn forlod Nye Borgerlige og meldte sig ind i Dansk Folkeparti efter at have kaldt den kommende formand Lars Boje Mathiesen 'en solorytter'.

Derfor mener Rasmus Ulstrup Larsen, at Vermund begik en 'alvorlig fejl' med sin timing.

»Hvis Pernille havde ventet et halvt år mere (med at annoncere, at hun stopper som partiformand, red.), kunne det være, der var kommet styr på sagerne, og der var blevet lagt en strategi for, hvad man skulle. Nu smider hun håndklædet i ringen og giver faklen videre, uden at der er nogen, der aner, hvilken vej Nye Borgerlige skal,« siger han til Berlingske.

Rasmus Ulstrup Larsen – som i dag er direktør for det borgerlige netmedie Kontrast og ikke længere har tilknytning til Nye Borgerlige – har også et bud på, hvorfor Vermund valgte at trække stikket.

Eller 'kaste håndklædet i ringen', som han selv kalder det:

At hun gav op med udsigten til yderligere fire år på sidelinjen uden indflydelse på SVM-regeringens politik.

For ifølge Ulstrup Larsen er Pernille Vermund – i modsætning til Nye Borgerliges kommende formand Lars Boje Mathiesen – en realpolitiker, der søger indflydelsen og kompromiserne.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at Vermund efterlader sig et parti i dyb, dyb krise.

»Det ligner groft sagt et parti i opløsning,« sagde han efter, at Mikkel Bjørn havde forladt Nye Borgerlige.