Donald Trumps tidligere rådgiver, Kellyanne Conway, er i øjeblikket den seneste af en række mennesker omkring den afgående præsident, der nu distancerer sig fra ham.

I et interview anerkender hun nemlig, at Donald Trump har tabt valget.

Det skriver det amerikanske medie The 19th.

Conway var et højt profileret ansigt i Trump-administrationen indtil dette efterår, hvor hun trak sig tilbage som rådgiver for præsidenten grundet familieårsager.

Hun har tidligere også været kampagnechef for Trump tilbage under valgkampen i 2016.

Men nu går hun altså mod sin tidligere chef i et interview.

»Hvis man ser på det samlede antal stemmer i Electoral College, ser det ud til, at Joe Biden og Kamala Harris vinder. Jeg forventer, at vælgerne certificerer det, og at det bliver officielt. Vi som nation ønsker at komme videre, for det er det, vi altid gør,« siger Conway til The 19th.

Trump hævder stadig, at valget blev stjålet fra ham gennem omfattende valgsvindel, men mere end en måned efter valget, har han stadig ikke fremlagt dokumentation for den alvorlige anklage.

Fredag aften godkendte Californien resultaterne af præsidentvalget, og det sikrer nu Joe Biden mere end de 270 valgmænd, han har brug for til at blive USA's næste præsident.

Conways interview bemærkes, da både Trump og mange af hans allierede ikke har anerkendt Bidens valgsejr endnu, skriver The Hill.