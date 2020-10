Morten Østergaard har på få dage begået et dobbelt tillidsbrud over for folketingsgruppen.

Så hvis han ikke allerede havde sat sin fremtid i Det Radikale Venstre på spil, da han onsdag løj over for folketingsgruppen på et krisemøde, så har han med fredagens syndsbekendelse blotlagt flere skeletter i skabet og skubbet sig selv længere ud i kulden.

Sådan lyder det fra Henrik Kjerrumgaard, tidligere politisk rådgiver for de radikale og direktør i White Cloud.

»Hvor man i går kunne forestille sig, at han kunne komme tilbage, så er det sværere at se for sig nu,« siger han.

Tror du, at Morten Østergaard kan opnå tilgivelse og genvinde tilliden hos partifæller og vælgere?

Partiets nye formand, Sofie Carsten Nielsen, fortalte fredag eftermiddag, at hun ikke har kendt til de tre sager, som Morten Østergaard på Facebook erklærede at have hængende over sig.

Dermed har Morten Østergaard endnu engang overrasket sine partifæller med fortidens synder.

»Det er svært at spå om fremtiden i politik, og mange er kommet tilbage fra voldsomme sager. Men billedet er ændret nu.«

»Man kan høre på Sofie (Carsten Nielsen), at det var en bombe. Selv for dem, der var allertættest på ham. De mennesker har lige pludselig fundet ud af, at der var noget, han ikke fortalte,« siger Henrik Kjerrumgaard, der var tidligere partiformand Margrethe Vestagers spindoktor.

Tidligere formand for Det Radikale Venstre Margrethe Vestager ses her med sin tidligere spindoktor Henrik Kjerrumgaard. Arkivfoto 2012 Foto: Keld Navntoft Vis mere Tidligere formand for Det Radikale Venstre Margrethe Vestager ses her med sin tidligere spindoktor Henrik Kjerrumgaard. Arkivfoto 2012 Foto: Keld Navntoft

Han erklærer sig som tidligere tæt kollega med Morten Østergaard og ‘kender ham som en sød og talentfuld fyr.’

Han fortæller, at han har været i kontakt med Morten Østergaard på SMS efter onsdagens detronisering.

Den tidligere formand har det selvsagt ikke godt efter at have måttet blotlægge de handlinger, som har krænket flere kvinder.

»Man skal være en dårlig psykolog, hvis man ikke kan gætte, at han ikke har det godt,« siger Henrik Kjerrumgaard.

Han minder om, at man ikke på forhånd kan udelukke, at Morten Østergaard opnår tilgivelse, inden næste folketingsvalg senest i 2023, så han igen kan stille op.

Men det aktuelle tillidsbrud er dybt, og ‘hvis han var en fodboldspiller, var det her en skade, der potentielt kunne stoppe karrieren,' siger Henrik Kjerrumgaard.