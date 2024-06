Selvom en tur på Kultorvet fredag endte med at Mette Frederiksen blev slået ned af en 39-årig mand, hvilket ifølge hende selv gav et piskesmæld, gjorde hendes sikkerhedsvagter ikke noget forkert.

Sådan lyder vurderingen fra tidligere operativ chef i PET Frank Jensen.

»Som jeg har forstået det, gik han ikke målrettet mod hende, men stoppede mere eller mindre tilfældigt op og slog hende. Og det kan man ikke gardere sig imod. Selvfølgelig kan man ikke det,« siger han lørdag til B.T.

Frank Jensen understreger, at han ikke kender de nærmere omstændigheder i sagen, men kun har de informationer, som han har fået igennem medierne.

Lørdag eftermiddag har Københavns Politi oplyst, at overfaldet var 'spontant', og at det altså ikke var planlagt.

Og hvis det er rigtigt, er det faktisk ikke muligt for agenterne at beskytte mod den slags angreb, fortæller Frank Jensen.

»Selvfølgelig kan du mandsopdække folk fuldstændigt, men så vil det ikke være muligt at bevæge sig rundt. Så i stedet laver man en løsning, hvor hun formentlig har en tre-fire mand med, der hele tiden holder øje med, om der sker noget usædvanligt.«

Og faktisk er det at observere folkemængderne livvagternes fornemmeste opgave, fortæller Frank Jensen.

»De går konstant og betragter, om der er noget, der udgør en trussel. Hvis der er, agerer man på det. Men du kan ikke agere på tilfældigheder,« siger han.

Derfor kan man heller ikke sige, at PET-vagterne ikke har gjort deres arbejde ordentligt, selvom episoden endte med, at Mette Frederiksen blev slået, mener den tidligere PET-chef

»Det kommer helt an på situationen. Det helt store spørgsmål er, om der er noget ved ham, der indikerer at han er en trussel. Hvis der ikke har været det, har de umiddelbart gjort som de skulle.«

Derfor tror Frank Jensen heller ikke, at episoden kommer til at ændre på sikkerhedsopbudet omkring statsministeren.

»Overhovedet ikke. Havde der været tale om en fremmed magt eller en terrororganisation, havde det været noget helt andet. Men når der ikke er noget egentligt motiv, kommer det ikke til at hæve trusselniveauet.«

Faktisk, siger Frank Jensen, er der en mulighed for, at episoden kan have en afskrækkende effekt for mulige overfaldsmænd.

»Folk, der har rigtigt meget imod hende, lærer, hvad det betyder, hvis man angriber statsministeren. Det er noget med en meget voldsom anholdelse, varetægtsfængsling, og formentlig en ubetinget fængselsstraf. Og det ender det med – hver eneste gang – så jeg tror ikke, at det her er noget, der inspirerer andre til at gøre noget lignende,« siger han.