Alternativets ledelse bliver anklaget for at have svigtet voldsomt, da et af deres medlemmer angiveligt blev seksuelt krænket af en meget ældre medarbejder i partiet.

Det er partiets tidligere næstformand Mathilde Boesen, der har besluttet sig for at stå frem og fortælle om, hvordan hun som 19-årig blev krænket af et mere end dobbelt så gammelt partimedlem.

Episoden, der angiveligt fandt sted en december-morgen i 2015, beretter hun om i Jyllands-Posten, hvor den i dag 22-årige kvinde samtidig afviser at dele yderligere detaljer om hændelsen, som politiet opgav at rejse en sag på efter flere måneders efterforskning.

For hende handler sagen nemlig ikke længere om, hvad der skete den pågældende aften, men i stedet om, hvordan partiet med Uffe Elbæk i spidsen håndterede sagen.

For selvom ledelsen i første omgang tog informationen alvorligt og fyrede den anklagede medarbejder, valgte de blandt andet kort efter afskedigelsen at genansætte ham igen uden at fortælle det til Mathilde Boesen.

Det beskriver hun som endnu et svigt fra partiets side.

Først i oktober 2017 - altså halvandet år efter hændelsen - formåede Mathilde Boesen at få partileder, Uffe Elbæk, til at snakke med hende om krænkelsessagen på en gåtur i København.

»Da vi gik den tur, havde jeg et stort behov for at blive hørt, og jeg var vred over, at der ikke blev talt om det. Men han sagde, at det var i respekt for mig, at han ikke havde talt med mig om det. At han slet ikke vidste, at jeg gerne ville tale om det. Set i bakspejlet er jeg skuffet over ham som leder. Jeg fik ingen undskyldning overhovedet,« siger hun til avisen.

Uffe Elbæk bliver kritiseret af tidligere partimedlem for ikke at tage ordentligt hånd om krænkelsessag. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Uffe Elbæk bliver kritiseret af tidligere partimedlem for ikke at tage ordentligt hånd om krænkelsessag. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Jyllands-Posten har konfronteret Uffe Elbæk, som roser Mathilde Boesen for at stå frem, selvom det sker med en hård kritik af partiets håndtering af sagen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han har forståelse for, at Mathilde Boesen er skuffet over hans rolle i sagen, siger han følgende til avisen.

»Det er jeg om nogen ked af, hvis det er hendes oplevelse. Det kan være, det er et misforstået hensyn til hende, at jeg ikke tager kontakt til hende før. Men det er ud fra hensynet om, at vi var blevet enige om, at så få personer som muligt skulle involveres i det. Det skulle kun være, hvis hun havde lyst til at tale om det, at vi talte om det. I bagklogskabens klare lys kan det være ærgerligt. Det har aldrig været min intention ikke at tage hende alvorligt. Aldrig, aldrig nogensinde.«

Mathilde Boesen meldte sig ud af Alternativet i maj 2018.