»Det kan jeg blankt afvise.«

Så kategorisk lyder det fra den radikale nestor og tidligere politisk leder Marianne Jelved, da hun bliver spurgt, om hun har været bekendt med sager om Naser Khaders adfærd.

»Jeg har ikke hørt noget til den slags sager, og det kommer helt bag på mig,« siger hun til B.T.

Fredag stod fem kvinder frem med anklager om overgreb og grænseoverskridende adfærd rettet mod den nu konservative toppolitiker, der sad som radikalt folketingsmedlem fra 2001 til 2007.

Martin Lidegaard (tv), Margrethe Vestager og Naser Khader hygger sig inden De Radikales sommergruppemøde går i gang tirsdag den 15. august 2006 på konferencentret Egelund i Nordsjælland. Foto: Keld Navntoft Vis mere Martin Lidegaard (tv), Margrethe Vestager og Naser Khader hygger sig inden De Radikales sommergruppemøde går i gang tirsdag den 15. august 2006 på konferencentret Egelund i Nordsjælland. Foto: Keld Navntoft

De påstående hændelser skulle være foregået mellem 1999 og 2019. Marianne Jelved sad som politisk leder for Radikale Venstre frem til 2007, hvor Khader selv forlod partiet for at danne Ny Alliance, der senere blev til Liberal Alliance.

»Det er utåleligt at blive bekendt med den slags ting. Hvis der havde været henvendelser, havde vi selvfølgelig forholdt os til kvindernes historier,« siger Marianne Jelved.

Heller ikke Jelveds efterfølger på posten, Margrethe Vestager, har kendskab til sager om Khaders adfærd. Hun sad som næstformand i partiet under Jelved fra 2001 til 2007.

»Jeg er på intet tidspunkt blevet gjort bekendt med episoder om grænseoverskridende adfærd fra Naser Khaders side,« siger den nuværende EU-kommissær i en skriftlig kommentar til B.T. og tilføjer:

»Det er godt, at kvinderne står frem, så der er mulighed for at komme til bunds i de sager, som man kun kan se på med stor alvor.«

Naser Khader blev i 2010 medlem af De Konservative efter sit exit fra Liberal Alliance, og her var han blandt andet folketingsmedlem og topkandidat under Lars Barfoeds ledelse.

»Jeg har aldrig hørt om rygter eller fået konkrete henvendelser. Det er jeg sikker på,« siger Lars Barfoed til B.T.

Naser Khader blev i 2010 medlem af De Konservative efter sit exit fra Liberal Alliance, og her var han blandt andet folketingsmedlem og topkandidat under Lars Barfoeds ledelse. Foto: Claus Bech Vis mere Naser Khader blev i 2010 medlem af De Konservative efter sit exit fra Liberal Alliance, og her var han blandt andet folketingsmedlem og topkandidat under Lars Barfoeds ledelse. Foto: Claus Bech

»Det er klart, at havde jeg fået den slags henvendelser, så havde jeg reageret prompte. Og jeg ville huske, hvis det var tilfældet.«

Lars Barfoed sad som konservativ partiformand mellem 2011 og 2014. Han overlod posten til nuværende formand Søren Pape Poulsen.

Naser Khader har afvist alle anklager over for DR. Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview.

Søren Pape Poulsen siger i et skriftligt svar, at partiledelsen ser »med stor alvor« på anklagerne.

»Vi ser med stor alvor på sagen, vi vil til bunds i den, og den vil få de nødvendige konsekvenser,« lyder det fra Pape Poulsen.

B.T. forsøger også at få en kommentar fra den tidligere konservative partileder Lene Espersen.