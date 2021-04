I oktober 2020 trak Frank Jensen sig som overborgmester i København. Nu starter han et konsulentfirma.

Københavns tidligere socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen løfter nu lidt af sløret for, hvad fremtiden byder på. Han har startet et konsulentfirma, skriver han i et opslag på det sociale medie LinkedIn.

- Jeg har igennem de seneste måneder fået tilstrækkeligt med kontrakter og aftaler til at etablere mit eget konsulentfirma, hvorfra jeg skal rådgive direktion og bestyrelse i flere virksomheder indenfor offentligt og privat samarbejde, skriver han på mediet.

Firmaet, der vil beskæftige sig med verdensmålene, den grønne omstilling og udviklingen inden for energi- og forsyningssektoren, hedder FrankJensenCph Consultant.

- Jeg glæder mig til at komme i gang, skriver Frank Jensen på LinkedIn.

Frank Jensen trak sig i oktober 2020 som overborgmester efter beskyldninger om krænkende og grænseoverskridende adfærd.

/ritzau/