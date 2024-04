Løsgænger Lars Boje Mathiesen vil stifte et nyt parti.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

'Danskerne fortjener et parti, som har modet og viljen til tage de nødvendige opgør med det politiske magtsystem, som ikke længere arbejder for befolkningen, men mest for deres egne interesser.'

Ifølge opslaget så er partiet sat i verden som et opgør med den nuværende magtelite. Her mener Lars Boje, at magten skal tilbage til folket, og at staten og politikerne skal bestemme mindre.

Men partinavn og resten af de helt store standpunkter må man vente på.

'Hvornår præsenteres partiet og hvad skal det hedde? Ja, det er ikke kun op til os. Et partinavn skal godkendes af valgnævnet på deres møder inden man må bruge navnet og begynde at samle underskrifter, og mange praktiske ting skal også være på plads.'

'Men vi satser på at kunne præsentere hele Danmark for partiet, enten slut juni eller efter sommerferien i august.'

Han har flere gange inden for det seneste år udtalt, at han måske er på vej med sit eget parti, men intet konkret er sket endnu.