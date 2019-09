Det er hårde ord, som Mogens Lykketoft i sin nye bog bruger om Helle Thorning-Schmidts regeringsperiode.

Han kalder den turbulente S-R-SF-regering for en tragedie for Socialdemokratiet og mener, at Thorning var fejlcastet til opgaven som formand og statsminister. Spørger man nogle af de daværende ministre, så er kritikken dog både uretfærdig og forkert.

For Uffe Elbæk, der det første år var Kulturminister for Radikale Venstre, er der tale om en gammeldags, todimensionel og patroniserende karaktertegning af Danmarks første kvindelige statsminister.

»Jeg forstår slet ikke, at Lykketoft har behov for at gå ud med den kritik. Der bør være en vis værdighed overfor en statsminister, da det virkelig er et kæmpe job at løfte. Og hey! Socialdemokratiet valgte hende - altså kom nu med lidt respekt.«

Den tidligere S-formand Mogens Lykketoft retter tunge skyts mod Helle Thorning-Schmidt i sin kommende bog 'Erindringer'.

Her skriver han, at det i hans optik skulle havde været Mette Frederiksen, der overtog formandsposten i partiet efter ham, men anderledes gik det. I stedet blev Helle Thorning Schmidt valgt som formand og senere som statsminister fra 2011-2015.

'Hun var efter min mening fejlcastet til opgaven. Holdningerne og målene forblev i hendes ti år som partiformand og undervejs regeringschef aldeles uklare,' skriver Lykketoft i bogen.

Den opfattelse deler Manu Sareen, der er tidligere radikal politiker og minister under Thorning i hele regeringsperioden, ikke.

»Som jeg så det indefra, så havde hun ikke kun en opposition i de andre partier, men også en opposition i sit eget parti. Det gjorde det rigtig svært for hende,« siger han tilføjer:

»Tro mig. Hun blev undergravet, og det oplevede jeg mange, der gjorde.«

Det tidligere folketingsmedlem mener heller ikke, at Thorning-regeringen var en tragedie for Socialdemokratiet.

»Jeg vil ikke kalde det en tragedie, da det er et stort ord at bruge, men Lykketoft har ret i, at der ikke blev ført meget Socialdemokratisk politik,« siger Manu Sareen.

Ordvalget ville heller ikke være lige så hårdt, hvis tidligere Udviklingsminister og folketingsmedlem for Radikale Venstre, Christian Friis Bach, skulle beskrive regeringsperioden, som han var en del af de første to år.

»Det var ikke en tragedie, og jeg synes, at regeringen lavede mange gode ting, men man kunne være nået længere med et bedre samarbejde internt.«

Kritkken praler også af på Helle Thorning-Schmidt selv, som i en skriftlig kommentar til DR vender fokus tilbage mod Lykketoft.

'I over 25 år har Mogens sagt utroligt negative ting om først Svend, så Poul og nu mig,' skriver den forhenværende statsminister.

'Måske siger det mere om ham end om os, siger hun med henvisning til de to andre forhenværende S-formænd Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen.'

I bogen understreger Mogens Lykketoft, at han trods sin kritik ikke har noget imod Thorning som person.

'Helle Thorning-Schmidt er privat et sympatisk menneske, sine venners ven, et godt familiemenneske og en kvinde med stil.'

'Det ville have været fantastisk positivt for partiet og landet, hvis hun både personligt og politisk var blevet en succes som den første kvinde på statsministerposten i Danmark,' skriver han.