Merete Riisager har endelig fundet ud af, hvad tiden skal gå med, efter hun forlod Christiansborg i juni.

Den tidligere undervisningsminister har nemlig stiftet sin egen virksomhed efter otte år som folketingsmedlem og minister for Liberal Alliance.

Virksomheden hedder Scandinavian State of Mind, hvor Merete Riisager vil kaste sig ind teknologi-dagsordenen.

»Jeg kommer først og fremmest til at stikke næsen i projekter inden for tech og edu-tech. Foredrag og rådgivning er der også. Jeg har en bunke spændende kaffeaftaler i bogen,« skriver Merete Riisager på LinkedIn.

Før Merete Riisager trådte ind i politik i 2011, havde hun en karriere i det private erhvervsliv, bl.a. i Lego. Livet som selvstændig bliver derfor en helt ny levevej, skriver hun selv på LinkedIn:

»Efter en årrække i det private erhvervsliv og efterfølgende 8 år i politik, må det være tid til at prøve, hvordan det er at have fod under eget bord.«

LA-politikeren sad i tre år som undervisningsminister, men valgte ikke at genopstille til folketingsvalget i juni. Hun begrundede det med, at hun havde »en trang til at træde ud i virkeligheden igen«.

Men siden valget har Riisager alligevel ikke kunne holde sig fra politik. I efteråret meddelte hun, at hun stiller op som Liberal Alliances landsformand efter Leif Mikkelsen. Efterfølgende har hun dog trukket sit kandidatur igen.