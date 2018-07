»Har den nye minister sagt, at han er biseksuel? Det kommer bag på mig. I 'miljøet' ved man ellers tit et eller andet, men det her vidste jeg ikke spor om. Det synes jeg er rigtig fint, at han er åben om.«

Sådan lyder det fra tidligere sundhedsminister 67-årige Torben Lund, da B.T. tirsdag overbringer ham nyheden om, at nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers – som også er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule' – i et interview med magasinet Euroman fortæller, at han både er til mænd og kvinder.

42-årige Tommy Ahlers, der var gift med en kvinde indtil 2012, men i de følgende år troede, at han udelukkende var til mænd, blev på årets Folkemøde på Bornholm tilbage i maj træt af at høre på rygter om sin seksualitet og vælger derfor nu fuld åbenhed.

»Når folk nævner, at de har hørt et rygte, så forklarer jeg dem, at det ikke er et rygte, for der er ikke en snert af fiktion i det. Det passer. Men sandheden er så også, at jeg er kommet frem til, at jeg både er til mænd og kvinder,« lyder det i Euroman-interviewet, hvor det tilføjes, at han for tiden ses med en 'pige'.

Afsløret på tv

Tommy Ahlers' ministerkollega Torben Lund, der nu efter en lang politisk karriere for Socialdemokratiet er folkepensionist, var selv ude for i 1996, at hans seksualitet blev et tema i medierne, da TV2 Nyhederne havde gravet frem, at han havde en hemmelig, mandlig kæreste efter tidligere to gange at have været gift med en kvinde, som han havde et barn med hver.

Torben Lund, der dengang frygtede, hvordan hans omgivelser ville reagere, fortæller i dag, hvor stor en lettelse det alligevel var at få kortene på bordet.

»Det var en kolossal lettelse. Der var så mange rygter og bortforklaringer og løgne. Bagefter kunne jeg leve mit liv helt naturligt og åbent. Det var en kæmpe lettelse – også for min familie,« fortæller Torben Lund, der tænker, at Tommy Ahlers alligevel må have haft sine skrupler, før han gik ud med sin seksualitet til Euroman.

»Han har været igennem mange overvejelser, men jeg tror, det er godt for ham personligt at få det ud – også for hans familie, venner og kollegaer. Det kan også sagtens styrke ham. At han måske bliver endnu mere respekteret for sin åbenhed, så det ikke er noget, der kan blokere for hans politiske arbejde.«

Tidligere sundhedsminister Torben Lund prøvede selv i 1996 at få sin seksualitet diskuteret i medierne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tidligere sundhedsminister Torben Lund prøvede selv i 1996 at få sin seksualitet diskuteret i medierne. Foto: Bax Lindhardt

Fakta Sexolog: 'Stadig ikke helt accepteret i den brede del af befolkningen' Sexolog Rikke Thor, der til daglig blandt andet underviser unge i seksualitet i Svendborg, mener, at det er rigtig godt for udviklingen, at uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i et nyt interview fortæller, at han er biseksuel. »Det er stadig ikke helt accepteret i den brede del af befolkningen, at man er andet end heteroseksuel – derfor rykker det altid rigtig meget, når kendte står frem. Der er sket meget positivt omkring åbenhed om seksualitet de senere år, og flere og flere fortæller for eksempel, at de er biseksuelle, men der er et stykke vej endnu. Tommy Ahlers har måttet høre på rygter om sin seksualitet, og rygter viser, at det stadig kan virke negativt,« fortæller Rikke Thor til B.T. Biseksualitet, hvor man ikke kun tænder på eller forelsker sig i et enkelt køn, kan være en svær størrelse at forklare. Hvad gør, at man både tænder på mænd og kvinder? »Hvis en heteroseksuel kvinde står foran en række mænd, tænder hun ikke nødvendigvis på dem alle sammen. Hvis man tænder på begge køn, er det snarere personligheden, man forelsker sig i. Så finder man ud af det seksuelle hen ad vejen. Men det er svært at sige, hvad der gør, at man tænder på nogen. Det er jo kemi,« lyder det fra Rikke Thor.



Hjælper at stå frem

Torben Lund mindes heller ikke, at han oplevede negative ting ved at få sin seksualitet frem:

»Tværtimod, jeg mødte kun stor forståelse og støtte fra alle sider. Og i dag er tiden jo også en helt anden.«

Han tilføjer:

»Men det hjælper stadig, når kendte mennesker står frem. Mange unge – og ældre – lever stadig i skjul med deres seksualitet af frygt for folks reaktioner. Så jo flere kendte der står frem og ikke lider overlast, jo bedre.«

Tommy Ahlers har pænt afvist at uddybe sit Euroman-interview over for B.T.

Venstre-politikeren blev 2. maj, en god måneds tid før Folkemødet, udpeget af statsminister Lars Løkke Rasmussen som ny uddannelses- og forskningsminister som afløser for Søren Pind.

LÆS HISTORIEN OM TV2 NYHEDERNES AFSLØRING AF TORBEN LUND HER