Marcus Knuth får hårde ord med på vejen til De Konservative, efter han tidligere i dag offentliggjorde, at han har meldt sig ud af Venstre.

Nu tager han sit mandat med til De Konservative.

»Han svigter Venstre og de mennesker, der har stemt på ham.«

Det siger Lars Chr. Lilleholt, folketingsmedlem for Venstre og tidligere Energi-, Forsynings- og Klimaminister.

Marcus Knuth meldte sig ud af Venstre, fordi han er uenig i linjen i udlændingepolitikken under formand Jacob Ellemann-Jensen.

Det skrev Marcus Knuth på Facebook fredag.

I Facebookopslaget skriver Marcus Knuth, at han og Jacob Ellemann-Jensen altid har været 'bevidste' om, at de 'ikke altid har de samme holdninger – specielt ikke, når det gælder værdi- og udlændingepolitikken.'

Lars Chr. Lilleholt er selv en del af den mere indvandringskritiske fløj i Venstre og på linje med Inger Støjberg.

Og han er ikke enig i, at udlændingepolitiken nu er blevet for slap i Venstre.

»Det kan jeg slet ikke følge. Det er ikke en oplevelse, jeg deler, at vi er svækkede. Jeg oplever derimod, at vi har uændrede linjer, og med Inger Støjberg som næstformand har vi et talerrør direkte til ledelsen om at varetage en stram udlændingepolitik for Venstre,« siger Lars Chr. Lilleholt.