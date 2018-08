Manu Sareen har meldt sig ud af Alternativet, fordi han har fået job i et stort dansk mediehus, oplyser han.

København. Den tidligere socialminister Manu Sareen har meldt sig ud af Alternativet.

Det skriver han i et opslag på Facebook:

- Det er første gang siden 1997, at jeg ikke er medlem af et parti. Jeg må indrømme, at det er en lidt mærkelig følelse.

51-årige Manu Sareen begrunder sit farvel til partiet og politik med, at han fra 1. januar næste år skal bruge meget af sin tid "i et stort dansk mediehus".

Den nu forhenværende politiker oplyser ikke, hvilket mediehus der er tale om, eller hvad hans job kommer til at være. Men, skriver han, i forbindelse med det nye arbejde vil han gerne "starte uden politiske bånd".

I sit opslag takker Manu Sareen de mange politiske ildsjæle, han har mødt, siden han startede i politik for 21 år siden.

- Især har jeg mødt rigtig mange, der har sørget for at holde partierne i Danmark "i live". De hænger plakater op og deler flyers ud, uanset hvordan vejret er (...) Jeg er virkelig taknemmelig over jeres indsats og ildhu, skriver Sareen på Facebook.

Manu Sareen blev født i Indien i 1967, men voksede op på Amager i København. Han er uddannet socialpædagog og konfliktmægler, og fra 2002 til 2011 sad han i Københavns Borgerrepræsentation for De Radiale.

I 2011 blev han valgt til Folketinget for De Radikale, hvor han nåede at bestride flere ministerposter, før han i 2015 ikke opnåede genvalg.

Derefter forlod Manu Sareen politik for en kort stund, indtil han i februar 2016 blev opstillet for De Radikale på Nørrebro. En måned senere skiftede Sareen dog til Alternativet.

I februar i år meddelte Sareen, at han alligevel ikke ville stille op til næste Folketingsvalg.

Dengang som nu understreger Sareen, at han vil fortsætte med at kæmpe for sin "hjertesag", medicinsk cannabis.

