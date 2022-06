Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere minister og regionsrådsformand Carl Holst har fået en sjælden øjensygdom ved navn Naion.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den 52-årige ekspolitiker vågnede morgenen 16. maj i år og havde mistet en stor del af sit syn.

»Jeg er jo privilegeret forstået på den måde, at hvis jeg nu havde været lastbilchauffør, så havde det både været erhvervsmæssigt, sansemæssigt og økonomisk. Og den slags bekymringer har jeg jo ikke. Bare for at perspektivere det. Jeg kan huske, at efter bilulykken var der folk, der kom hen og sagde, hvor er det forfærdeligt.«

»Ja, men du kan også have den tilgang, at hvor er jeg lykkelig over, at jeg er i live. Jeg tror, at det er den berømte med om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt,« siger Carl Holst.

Den tidligere venstrepolitiker blev landskendt, da han blev en del af Lars Løkke Rasmussens ministerhold som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde.

Kun 93 dage senere måtte Carl Holst trække sig som minister på grund af en række skandaler. Det drejede sig blandt andet om, at Holst fik løn for sin tidligere stilling som regionrådsformand, selvom han arbejdede som minister.

Derudover blev han beskyldt for at have brugt sin personlige assistent ansat af regionen til at føre valgkamp.

I dag arbejder Carl Holst som højskolelærer i fødebyen Rødding.