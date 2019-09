Hjemsendelse efter udbyttesag har taget hårdt på en af de hjemsendte ledere.

Det har været svært for de ansatte i Skat, der blev hjemsendt efter sagen om den formodede svindel med udbytteskat, at komme tilbage.

Det forklarede den tidligere funktionsleder i Skat Dorthe Pannerup Madsen tirsdag for den kommission, der undersøger, hvordan Skat endte med at udbetale over 12 milliarder kroner til formodede svindlere.

Dorthe Pannerup Madsen var en af de ledere, der blev hjemsendt fra Skat som følge af sagen. Hun var fra 2013 involveret i Skats håndtering af refusioner for udbytteskat.

Hun gav under afhøringen udtryk for, at sagen havde påvirket hende meget. Blandt andet følte hun sig som en paria, da hun vendte tilbage til arbejdet.

- Udbyttesagen har betydet, at jeg er mærket, sagde hun.

- Jeg ville gerne søge interne stillinger, men har hele tiden fået at vide, at der var kun den stilling med "godt sprog" (stilling i en kommunikationsenhed, red.).

- Det har ikke været særligt rart at komme tilbage til Skattestyrelsen. Jeg følte, at jeg var på tålt ophold, og jeg så, at ledelsen helst så mig væk.

Hun gav udtryk for, at hun op til, at den formodede svindel med refusion af udbytteskat blev rullet op i pressen, blev forholdt information, hun kunne have handlet på.

- Jeg må nok sige, at hvis bare der var nogen, der havde ringet til mig og sagt, at der var noget galt, så kunne jeg jo have stoppet og ikke sendt alle de penge ud, sagde hun til kommissionen.

/ritzau/