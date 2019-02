'Jeg vil simpelthen ikke kunne se en forælder i øjnene og sige, at det er trygt for deres datter i den her forening.'

Så klar er meldingen fra den tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom (LAU) Rasmus Brygger, der torsdag gik til politiet og anmeldte adskillige sager om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet.

Lørdag indtager han scenen til Liberal Alliances Ungdoms landsmøde og offentliggør syv kvindelige medlemmers vidnesbyrd om deres oplevelser i partiet.

'Jeg er chokeret. Og jeg er meget, meget vred over de mange mennesker, der har svigtet de her piger,' skriver Rasmus Brygger i et opslag på Facebook.

'Det er direkte hjerteskærende at høre om de overgreb, de piger er blevet udsat for. Efter min viden er flere af de anklagede mænd fortsat aktive i LAU og sidder på ledelsesposter i foreningen,' skriver han videre.

I opslaget langer han i særlig grad ud efter ledelsen af partiet, der ifølge Rasmus Brygger direkte har dækket over mindst én sag og desuden forholdt sig passivt til de øvrige sager.

'Det er for det første et massivt moralsk svigt. At man lader unge piger stå fuldkommen alene efter så alvorlige hændelser, er et kæmpe svigt af det ansvar, man har som ledelse over for medlemmer – særligt når vi taler om mindreårige.'

'Ved at agere domstol i sin inaktivitet fremfor at håndtere sagerne og kontakte myndighederne, har man ikke alene svigtet de piger, men bærer også en del af ansvaret for de krænkelser – hvis ikke direkte overgreb – der er fundet sted som resultat af, at mændene stadig kunne omgås piger i foreningen,' skriver Rasmus Brygger.

Det er ifølge Information, der bragte sagen frem i lyset fredag, fem forskellige mænd, der skulle stå bag overgrebene, som efterforskes af Københavns Politi.

Mændene var fra 16 år og op i 20'erne, da hændelserne skal have fundet sted. Pigerne var mellem 14 og 21 år.

De beretter om seks episoder med seksuelle overgreb og to episoder med seksuel chikane, som alle fandt sted i forbindelse med arrangementer i LAU.

Fire af episoderne handler om samme mand, som er i 20'erne og har en ledende position i organisationen. To af pigerne blev torsdag afhørt af politiet.

Liberal Alliance Ungdom holder lørdag landsmøde. Foto: Nils Meilvang