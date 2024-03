Anfinn Kallsberg blev 76 år gammel. Ud over lagmand på Færøerne har han også siddet i Folketinget.

Tidligere lagmand på Færøerne Anfinn Kallsberg er død - 76 år gammel.

Det skriver Rigsombudsmanden på Færøerne i en orientering fra mandag.

Anfinn Kallsberg var lagmand, Færøernes svar på en statsminister, fra 1998 til 2004 for det konservative parti Fólkaflokkurin.

Her både samarbejdede og kæmpede han med blandt andre den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), som han til tider kritiserede i kraftige vendinger.

Det skyldtes ikke mindst længerevarende forhandlinger omkring årtusindskiftet om en ny aftale om færøsk selvstændighed i Kallsbergs tid som lagmand. Han havde øjnene stift rettet mod mere selvstændighed til det lille land.

Men forhandlingerne gik i hårdknude.

Dengang mente Anfinn Kallsberg, at den danske statsminister førte "revolverpolitik" over for Færøerne.

Kallsberg måtte i 2001 opgive en folkeafstemning om selvstændighed for Færøerne, han ellers havde varslet kort forinden.

- Jeg har konstateret, at der ikke længere er nogen chance for et flertal i befolkningen for et ja til løsrivelse. Det skyldes, at folk lytter mere til Nyrups udlægning end til vores. Et nej ved folkeafstemningen vil være en skandale, idet det vil styrke rigsfællesskabet, sagde han dengang.

Færøerne endte dog med at få selvstyre i 2005, samme år som Anfinn Kallsberg fik et af de nordatlantiske mandater i det danske Folketing. Han sad som folketingsmedlem indtil 2007, hvor han ikke opnåede genvalg.

I 2011 stoppede Kallsberg i politik. Som medlem af Lagtinget på Færøerne, hvor han første gang blev valgt ind i 1980, nåede han også at være landsstyremand - svarende til en dansk minister - og lagtingsformand.

/ritzau/