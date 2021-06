»For Dansk Folkeparti var det dels et hævntogt, dels et ønske om at tvinge stationen uden for hovedstaden og dels en ren magtdemonstration – Dansk Folkeparti krævede det bare for at vise, de kunne.«

Mette Bock (LA), borgerlig kulturminister frem til valget i 2019, er klar i mælet. Nedlukningen af Radio24syv var ifølge hende en »farce« og en plet på den borgerlige kulturpolitik.

Og det er særligt Dansk Folkeparti, hun langer ud efter i et interview, hun har lavet med Berlingske over mail.

Tidligere har partiet Venstres nuværende kulturordfører, Jan E. Jørgensen, i et længere interview med Berlingske også sat ord på lukningen. Han kalder det en trist sky, der hænger over det borgerlige Danmark, og det er blandt andet i den forbindelse, Berlingske tager fat på den tidligere kulturminister.

Jan E. Jørgensen (V) er enig med Mette Bock. 24Syv skulle ikke være lukket. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jan E. Jørgensen (V) er enig med Mette Bock. 24Syv skulle ikke være lukket. Foto: Asger Ladefoged

Dansk Folkepartis krævede dengang, at man i forbindelse med udbuddet af en ny sendetilladelse ville have den vindende radiokanals hovedsæde mindst 110 kilometer fra hovedstaden, og at mindst 70 procent af medarbejderne skulle arbejde dér. Det er både Mette Bock og Jan E. Jørgensen enige i, blev kanalens død.

Det knækkede Radio24Syv. Og netop dette krav beskriver Mette Bock som en »magtarrogance«, der er »stærkt medvirkende til, at de i dag er på vej til udslettelse«. Her refererer hun til Dansk Folkepartis dalende støtte i meningsmålingerne og ved seneste folketingsvalg.

Berlingske spørger hende, om hun sammen med resten af regeringen ikke burde have sat foden ned, dengang kanalen blev lukket. Dertil svarer hun, at det altid er en give-and-take situation, når man skal indgå forlig.

Havde man sat foden ned her, var hele medieaftalen faldet på gulvet, uddyber hun. Og da nedskæringerne på DR også var en del af forliget, så hun ikke en anden løsning end at gå med på Dansk Folkepartis krav.

Morten Messerschmidt (DF) synes, det var den rigtige beslutning at kræve radiokanalen ud af København, men han er ked af, at kanalen lukkede. Foto: Emil Helms Vis mere Morten Messerschmidt (DF) synes, det var den rigtige beslutning at kræve radiokanalen ud af København, men han er ked af, at kanalen lukkede. Foto: Emil Helms

Den nye retning for DR har i hendes øjne skabt mere balance mellem private og offentligt finansierede medier.

Dansk Folkepartis næstformand og kulturordfører, Morten Messerschmidt, svarer på kritikken af Radio24syv lukningen, at han mener, kravet om distancen til hovedstaden var nødvendig.

»Principielt er det rigtigt og noget, jeg er grundlæggende enig i. Men jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er ærgerlig over og ked af, at det helt konkret endte med, at 24syv skulle lukke. Det var utroligt ærgerligt.«