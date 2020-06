Den tidligere imam Ahmed Akkari, der særligt blev kendt under krisen med Muhammed-tegningerne, vil nu stifte et nyt parti.

Partiet vil blive præsenteret onsdag i indre København.

Det skriver partiets anden medstiftere Hanna Ziadeh på Facebook. Den tredje af medstifterne hedder Jens Baj.

»Coronapandemi, klimakrisen, optrappelse af vold og et verdenssamfund, der lider under mangel på politisk lederskab, kræver en anderledes tilgang til politik. Vi skal handle nu, før det hele kører af sporet,« citerer Hanna Ziadeh sig selv for i opslaget.

Hvis man vil være til stede, når partiet præsenteres, skal man møde op onsdag den 10. juni klokken 15.00 ved statuen af Viggo Hørup i Kongens Have i København.

42-årige Ahmed Akkari er som nævnt mest kendt for sin rolle under Muhammedkrisen, hvor han som prædikant og talsmand for Islamisk Trossamfund var med til at opildne til had og kamp mod Danmark og ytringsfriheden.

Senere skiftede han grundlæggende holdning og brød med sine gamle trosfæller.

»Jeg er blevet meget klogere. I dag forholder jeg mig meget kritisk til hele tankesættet i det miljø, jeg selv repræsenterede. Der er noget gruelig galt, når alt bliver opfattet som en kamp mellem det gode og det onde, hvor man selv repræsenterer det eneste gode,« sagde han til B.T. tilbage i 2013.