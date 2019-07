René Gade har meldt sig ud af Alternativet. Han afviser ikke at gøre comeback i politik senere.

Den tidligere gruppeformand for Alternativets folketingsgruppe René Gade har meldt sig ud af partiet, oplyser han ifølge mediet A4 Nu.

René Gade var blandt partiets første medlemmer i Folketinget efter valget i 2015.

Han blev gruppeformand for partiets gruppe i Folketinget i 2017, da partiet lavede en udskiftning på nogle af de øverste poster i partiet.

Her blev to af partiets oprindelige frontfigurer Rasmus Nordqvist og Josephine Fock udskiftet på posterne som politisk ordfører og gruppeformand til fordel for henholdsvis Carolina Magdalene Maier og René Gade.

Lidt over et år senere trådte René Gade tilbage som gruppeformand, og han valgte også at undlade at genopstille ved valget til Folketinget i juni.

Til A4 Nu siger han, at hans udmelding af partiet skyldes behovet for "at stå helt rent igen", når han kaster sig ud i nyt iværksætteri.

Samtidig afviser han ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre comeback i partiet.

Ifølge partiets talsperson, Torsten Gejl, fandt René Gade ud af efter halvandet år, at Christiansborg og den politiske kultur ikke var noget for det nu tidligere medlem. Det siger Gejl til A4 Nu.

