Carolina Magdelene Maier mener, at Alternativets fremtid kræver et opgør mod persondyrkelsen af Uffe Elbæk.

Forhenværende gruppeformand for Alternativet Carolina Magdelene Maier langer ud efter Alternativets ledelse i et indlæg i magasinet Ræson.

- Hvis Alternativet skal have en fremtid, kræver det et opgør med persondyrkelsen og en ny politisk ledelse, skriver hun blandt andet.

Ifølge Carolina Magdelene Maier endte folketingsvalget i juni så dårligt som overhovedet muligt, hvor partiet fik tre procent af stemmerne og gik tilbage med fem mandater.

Selv mistede hun sin plads i Folketinget.

Hun peger i sit indlæg på flere årsager til det dårlige valgresultat. På Twitter omtaler hun selv indlægget som et "frihedsbrev". En af årsagerne er ifølge hende, at mange borgere under valgkampen var i tvivl om, hvad Alternativet står for.

- Der manglede en klar beslutning og kommunikation om, hvilke 3-5 emner Alternativet gik til valg på, skriver hun blandt andet i Ræson.

For det andet mener hun, at partiet i for høj grad var profileret på deres politiske leder, Uffe Elbæk.

- Alternativet burde have peget på sit politiske projekt i stedet for på Uffe Elbæk som statsministerkandidat, skriver hun.

Dog mener hun, at det var den rette beslutning hverken at pege på Mette Frederiksen (S) eller Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Udmeldingen kommer, dagen efter at en anden profil fra partiet, René Gade, har meldt sig ud. I stedet vil han bruge tid på sin nyopstartede virksomhed, sagde han tirsdag.

Det er uvist, hvorvidt Carolina Magdelene Maier fortsat er medlem af Alternativet.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra Carolina Magdelene Maier selv og Uffe Elbæk.

/ritzau/