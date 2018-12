Pernille Blach Hansen bliver direktør i Region Midtjylland, hvor hendes far tidligere var regionsrådsformand.

Pernille Blach Hansen bliver ny direktør i Region Midtjylland. Dermed sætter hun sig i spidsen for regionens embedsværk i den samme region, hvor hende far, Bent Hansen, gennem flere år var regionsrådsformand.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Den nye direktør tiltræder midt i februar, hvor hun forlader en post som bæredygtighedsdirektør i Lego Group. Hun har tidligere haft en lignende post i Grundfoss.

Tidligere har hun haft erfaring fra fire et halvt år som direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune.

De fleste vil nok huske hende for hendes tid i Folketinget fra 1998, hvor hun blev valgt for Socialdemokratiet, til 2006. Her tog hun orlov for at tiltræde i Randers Kommune.

Regionspolitik bliver ikke fremmed for hende, da hun er datter af Bent Hansen, der var formand for Danske Regioner og Region Midtjyllands formand siden oprettelse i 2007. Før det var han amtsformand i Viborg Amt fra 1990.

Bent Hansens afløser, Anders Kühnau, udtrykker i pressemeddelelsen begejstring for ansættelsen af Pernille Blach Hansen.

- Hun har erfaring fra både den private og den offentlige sektor, og jeg er sikker på, at hun kan løfte opgaven som regionsdirektør med respekt for de særlige betingelser, der kendetegner politisk ledede organisationer, siger han.

/ritzau/