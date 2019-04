Den nu tidligere folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen, Dorte Jarlby, kan ikke genkende den forklaring, som partilederen giver om årsagen til hendes afgang.

Dorte Jarlby fra Hvide Sande er ikke længere folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds for partiet Klaus Riskær Pedersen. Forklaringen fra partilederen selv lyder, at Dorte Jarlby ikke kunne samarbejde med de andre kandidater, men den forklaring afviser den nu tidligere folketingskandidat overfor TV MIDTVEST. Ifølge hende har hun selv valgt at sige stop.

»Klaus vil gerne bestemme rigtig mange ting, og det kommer bare ikke til at ske, og så har jeg taget den beslutning, at jeg ikke har lyst til at være med,« siger hun.

Hun forklarer, at hun har haft flere skænderier og diskussioner med Klaus Riskær Pedersen over telefonen. Hun har nemlig aldrig mødt hendes nu tidligere formand, fortæller hun.

»Jeg har kun mødt enkelte kandidater, og jeg har ikke mødt Klaus Riskær, så jeg kan ikke svare på, om jeg ikke kan enes med alle kandidater, for jeg har ikke mødt dem alle.«

Men er der nogle, du ikke kan enes med?

»Det vil jeg ikke mene.«

Men hvad tænker du så om Klaus Riskærs argument om, at du ikke kunne samme med de andre kandidater?

»Jamen, det er simpelthen ikke rigtigt, og det ved Klaus heller ikke noget om, for han har slet ikke været en del af noget. Vi havde et møde inde i Herning, og det deltog han heller ikke i. Han har faktisk ikke deltaget i noget som helst,« siger hun til TV MIDTVEST.

For mange meninger om fremtiden

Ifølge Dorte Jarlby bliver partiets fremtidige politik heftigt debatteret på partiets egen debatside.

»Der er meget ballade i partiet internt. Nok fordi der kommer rigtig mange mennesker fra forskellige partier, som er kandidater. Derfor er det rigtig svært at finde en fælles løsning i forhold til politik,« siger hun.

Hun fortæller, at hun nu vil gå tilbage og blive medlem af Venstre, som hun tidligere har været medlem af, og hvor hun også sidste år forsøgte at blive ny folketingskandidat i stedet for Esben Lunde Larsen, hvor hun tabte til Kenneth Mikkelsen.

Ifølge Dorte Jarlby ville Klaus Riskær Pedersen blande sig for meget i hendes privatliv og det, at hun ville begynde i lære som bager.

»Det har jeg valgt, fordi vi skændes så meget, og fordi han vil bestemme over, at jeg er gået i lære som bager, og det har jeg valgt, for det handler om min fremtid og økonomi.«

Og hvad er problemet i, at du er gået i lære som bager?

»Så mener han ikke, at jeg kan bruge så meget tid på det politiske, men han har jo så til gengæld sagt, at vi skal være selvforsørgende,« konstaterer hun.