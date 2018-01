Socialdemokratiet kan på en lang række områder ikke få lov til at fortælle, hvad de står for i den danske presse, mener Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen. Det fortalte han for nylig i et interview med den tidligere DR-vært Reimer Bo Christensen - der i øvrigt var betalt af Socialdemokratiet for sin rolle som interviewer.

Og det møder kritik af den tidligere vært på DR Deadline, Nynne Bjerre Christensen, der kalder formatet, hvor det kun er Reimer Bo, der må interviewe Henrik Sass Larsen, for både 'fake news' og et 'sosse-show (Socialdemokratisk show, red.)

»Det er fake news, fordi det ligner et kritisk og et rigtigt nyhedsinterview, men ikke er det. Det kunne lige så godt være lavet af en kommunikationsmedarbejder, og det er Reimer Bo ikke. Socialdemokratiet har bevidst valgt en gammel DR-profil, fordi det er en lang række mennesker i det her land, der stadig opfatter Reimer Bo som DR,« siger hun til BT.

For selv om det efterhånden er år siden, at Reimer Bo har optrådt på DR, så mener Nynne Bjerre Christensen alligevel, at den danske befolkning kobler den profilerede tv-vært sammen med DR og dermed public service.

»Og interviewet er jo rigtigt 80 procent rundt, men der er hverken tale om public service eller journalistik. Det er kommunikation,« fastholder Nynne Bjerre Christensen, der var vært på Deadline indtil for et halvt år siden.

Fra Reimer Bos interview med Henrik Sass Larsen (S), som politikeren har delt på sin egen Facebook-side. Foto: Socialdemokratiet Fra Reimer Bos interview med Henrik Sass Larsen (S), som politikeren har delt på sin egen Facebook-side. Foto: Socialdemokratiet

Ifølge Henrik Sass Larsen er det problematisk, at journalisterne i dag ikke giver politikerne mulighed for at tale ud, og det er således grunden til, at han fremover kun vil ytre sig fire gange om året og udelukkende på platforme som eksempelvis Facebook, hvor han og Socialdemokratiet selv kan opsætte rammerne for interviewet.

Men det kommer ikke til at gavne hans politiske holdninger, mener Nynne Bjerre Christensen.

»Sass siger altid nej. Jeg har været 12 år på Deadline, og i de sidste mindst fem år har det været en stående joke, at man lige så godt kunne lade være med at ringe til Sass. Det ville hjælpe gevaldigt på hans synspunkter, hvis han rent faktisk valgte at stille op i et kritisk interview - bare af og til.«

Nynne Bjerre Christensen understreger dog, at Reimer Bo og Socialdemokraterne »selvfølgelig« må lave, hvad de vil.

»Men pointen er bare, at danskerne skal vide, hvad de bliver bombarderet med. Det er vigtigt, at det bliver gjort klart, hvad man bliver udsat for.«

BT har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen til Nynne Bjerre Christensens kritik. BT har også forsøgt at få en uddybende kommentar til spørgsmålet om, hvorfor S-profilen har valgt at ytre sig blot få gange om året til dansk presse.

Henrik Sass Larsen har takket nej til at give en kommentar.

Reimer Bo har ligeledes afvist at kommentere.