Det er nu 10 år siden, den tidligere tv-vært Jeppe Nybroe blev kidnappet og holdt som fange i 28 dage et sted på grænsen mellem Syrien og Libanon.

I 2015 udgav han bogen 'Kidnappet – i islamisternes fangehul' om sine oplevelser i fangenskab, hvor han beretter om at blive udsat for konstante ydmygelser og vold af sine gidseltagere.

Mens fotograf Daniel Rye, der sad som gidsel i Syrien i samme periode som Nybroe, i dag holder foredrag og har udgivet bøger og en dokumentarserie, har Jeppe Nybroe ikke udtalt sig om sine oplevelser siden.

»Det år, jeg skrev bogen, føltes som at være kidnappet igen. Det føltes som om, jeg var inde i det mørke hul. Jeg var rundt i alle hjørner af det, jeg havde oplevet, men jeg ville ikke kun være ham, der havde været kidnappet bagefter,« fortæller han i B.T.s mediepodcast Q & Co. med Henrik Qvortrup.

»Hele verden mødte mig jo med hovedet på skrå bagefter, men jeg havde bare lyst til at komme videre med mit liv. Derfor har jeg puttet det ned i den private papkasse siden,« siger Jeppe Nybroe.

Han fortæller, at han efter udgivelsen af sin bog fik en række tilbud om foredrag og lignende, men at han endte med at takke nej til det hele, fordi det føltes uoverskueligt at tænke mere på det, han havde oplevet.

»Bogen var selvterapeutisk. Det føltes som at tale lidt med mig selv. Det var en god, men også en benhård proces for mig. Jeg knækkede helt sammen, da jeg var færdig med at skrive bogen,« fortæller han.

Jeppe Nybroe var i starten af 00erne en af DRs absolut mest profilerede værter, men i 2007 gik det galt. I et indslag på DR rapporterede Nybroe fra Irak, hvor de danske styrker var ved at trække sig ud af landet.

Men selvom det var korrekt, at de danske tropper var på vej ud, kørte Jeppe Nybroe siddende på ladet af et militærkøretøj i stedet ind i Irak, mens han fortalte seerne, at de kørte ud af landet.

Det blev afsløret af TV 2, og da det det kom også frem, at Jeppe Nybroe havde lagt lyd ind fra samme eksplosion tre gange i et radioindslag, fratrådte han sin stilling på DR.

Jeppe Nybroe arbejder i dag på et par dokumentarfilmprojekter, og derudover arbejder han nogle gange om om ugen på kaffebaren Funder i København, fortæller han også i podcasten.

Hør hele interviewet med Jeppe Nybroe i denne uges Q&O, hvor det i denne uge er tidligere FE-chef Lars Findsen, der er gæstevært hos Henrik Qvortrup.