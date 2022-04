Liselott Blixt har svært med mennesker, der sjældent tvivler på, om de gør det godt nok.

Og havde Morten Messerschmidt udvist mere ydmyghed og lyttet til dem, der ikke støttede ham i formandsvalgkampen, havde Dansk Folkeparti måske ikke i dag været et af Folketingets mindste partier.

I hvert fald kunne det måske have gjort, at Liselott Blixt var blevet i partiet frem til næste folketingsvalg.

Sådan gik det ikke. I stedet sprang Blixt en mindre politisk bombe, da hun i slutningen af februar i år sammen med Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl og Lise Bech aftenen før fejringen af partistifter Pia Kjærsgaards 75-års fødselsdag på Christiansborg sammen meldte ud, at de forlod Dansk Folkeparti.

For på det tidspunkt var hun så presset, at hun havde svært ved at se andre løsninger end at forlade DF.

»Allerede dagen efter, at jeg havde sagt offentligt, at vi gik ud af partiet, fik jeg det bedre. Første nat kunne jeg sove om natten igen. Det havde jeg haft svært ved længe. Folk, når de møder mig i dag siger, at jeg er blevet en helt anden. Og det må være fordi, at jeg har fået alt det stress og det pres væk,« siger Liselott Blixt.

Umiddelbart efter formandsvalget den 23. januar havde Liselott Blixt haft en længere samtale med Morten Messerschmidt. Det havde overbevist hende om, at det gav mening, at hun blev i partiet.

Men allerede da døren blev lukket ind til partiets første gruppemøde på Christiansborg tirsdagen efter formandsvalget i Herning, begyndte det ifølge Liselott Blixt at køre af sporet.

Formandskandidat Merete Dea Larsen og Liselott Blixt, rejser sig ikke, men klapper dog med, da Morten Messerschmidt bliver hyldet, efter han er blevet valgt til ny formand ved Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

»Der var sådan en helt vild skadefryd fra de her mennesker, der var på Mortens Messerschmidts hold. Det var næsten ulideligt at høre på, og de ville synge en slags sejrssang derinde. Det skabte ikke ligefrem arbejdsglæde. I hvert fald ikke for dem af os, der ikke have stemt på Morten,« siger Liselott Blix, der støttede Merete Dea Larsen i valgkampen.

Op til formandsvalget havde mere end et års hårdt arbejdspres som sundhedsordfører under coronakrisen og mange måneder drama internt i Dansk Folkeparti tæret hårdt på Liselott Blixt.

»Jeg røg ned med en infektion i november, og jeg kunne ikke sove om natten. Mit hjerte bankede, jeg havde alle de der stress-symptomer hele tiden. Jeg kunne virkelig ikke holde til meget mere på det tidspunkt.«

I 2015 fik Dansk Folkeparti en regulær jordskredssejr og blev det største borgerlige parti. 21 procent af stemmerne gik til DF og partiet gik fra en folketingsgruppe på 22 medlemmer til 37.

Ifølge Liselott Blixt blev det størrelsen, der blev problemet for Dansk Folkeparti, og begyndelsen til den nedtur, der endte med at DF ved valget fire år senere blev mere end halveret.

»Det hele forandrede sig for meget. Før var vi som en familie. Men pludselig var vi bare for mange mennesker, og vi kendte ikke hinanden. Vi havde ikke noget sammenhold.«

Allerede kort efter valget i 2019 begyndte det at gå hurtigt ned ad bakke.

»Og lige pludselig kunne man ikke sige noget til uden at det næste dag stod i B.T.,« siger Liselott Blixt og griner.

Samtidig havde hun det svært ved, at ungdomsdelen af Dansk Folkeparti fik mere magt.

»For mig er politik ikke ideologi, det er mærkesager. Jeg er ked af, at Folketinget er ved at udvikle sig til, at der sidder en masse yngre mennesker. Folk, der i syvende klasse, der finder ud af, at de gerne vil være politikere. Ikke fordi, de har en sag, men fordi, de gerne vil magten. Det har jeg det svært med,« siger Liselott Blixt.

Efter 15 år i Folketinget har hun det stadig indimellem svært ved at stille sig frem og holde taler og være på tv.

»Da jeg startede herinde, følte jeg tit, at de andre bare kunne bare tale og tale og så stod jeg der med mit flade lollandske og kan ikke alle de fine ord. Det er stadig svært. Jeg kan ikke engang holde ud at se mig selv i fjernsynet,« siger hun.

Hun tøver lidt.

»Hvis du bliver opdraget til, at du aldrig er god nok, sætter det sig i én. Hvis man ikke selv tror, man er den bedste, så prøver man også hele tiden at gøre det bedre. Nogen her på Christiansborg har det måske for meget på en anden måde.«

Liselott Blixt har endnu ikke taget endelig stilling til, hvor længe hun gerne vil blive i politik.

»Men jeg er indstillet på, at som det ser ud lige nu, kommer jeg ikke ind i Folketinget efter et valg. På den anden side har jeg fundet ud af, hvor lang tid, det tager at få sine ting gennemført i politik. Så vi må se, hvad der sker.«