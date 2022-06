Lyt til artiklen

Inger Støjberg har nu endelig åbnet op for sit nye parti Danmarksdemokraterne og allerede inden dagens pressemøde er der bejlere til partiets ordførerposter.

En af dem er Liselott Blixt, der er løsgænger, men i mange år har været sundhedsordfører i Dansk Folkeparti.

»Jeg håber at Inger og jeg kan finde hinanden, men jeg ved det ikke endnu. Jeg har ikke talt med hende, men jeg tænker også hun lige skal overstå præsentationen først,« siger Liselott Blixt.

Der er ikke noget politisk program endnu for Danmarksdemokraterne. Derfor er Liselott Blixt ikke fuldt ud klar til at skrive endeligt under med Team Støjberg, men hun er optimist indtil videre.

»Jeg har lige hørt Inger i Radio 4 og alt hvad jeg hørte syntes jeg var super godt.«

Hvad var det, for eksempel?

»Inger talte blandt andet om sundhed, hvilket jeg jo er meget optaget af. Desuden talte hun om at skabe mere social lighed mellem land og by, som jeg er meget enig i,« siger Liselott Blixt og fortsætter:

Inger Støjberg på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Foto: Ida Marie Odgaard

»Hun sagde også, at Danmarksdemokraterne ikke skal være et protestparti. Det tiltaler mig. Jeg har i mange år været optaget af, at kunne kommunikere bedre på tværs af fløjene. Det der betyder noget for mig, det er at gøre noget for borgerne,« siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt vil ikke være i et parti, hvor hun »får mundkurv på«. Derfor håber hun – hvis altså hun får en ordførerpost i Danmarksdemokraterne – at der bliver plads til hendes udmeldinger.

»Der er andre partier, hvor man får mundkurv på, så snart der er det mindste. Jeg har jo arbejdet med sundhedsområdet i 15 år og kan ikke bare ændre holdninger fra det ene tidspunkt til det andet,« siger Liselott Blixt.

Men Blixt er dog heller ikke totalt ubøjelig.

»Man kan jo aldrig være helt enig med linjen i noget parti. Sådan er det jo også for mig. Der skal naturligvis være gode løsninger på samfundet problemer, men hvis jeg afviger lidt fra linjen på et område, som ikke er mit eget, så stiller jeg mig mindre på bagbenene,« siger Liselott Blixt.

Inger Støjberg nævner for eksempel i Avisen Danmark, at »der ikke er en skat, som det ikke kunne være rart at få sat ned, men der skal også være penge til det«. Vil du sætte skatter ned?

»Jeg ønsker ikke at sætte skatten ned ukritisk, men jeg går meget op i, at det skal kunne betale sig at arbejde,« siger Liselott Blixt og fortsætter:

»Jeg går op i, at man får noget for sin skat. Det duer ikke, at vores offentlige sundhedsvæsen ikke fungerer, så man skal sendes til det private. Så betaler vi den skat to gange. Så på den måde er jeg ikke modstander af at sætte skatten ned. Jeg er tilhænger af, at det man betaler for med skatten, også fungerer.«

Man siger jo at Dansk Folkeparti er socialdemokrater med en stram udlændingepolitik og Nye Borgerlige er liberale med en stram udlændingepolitik, men læser man interviewet med Inger Støjberg i Avisen Danmark, så virker det meget som Ingers eget parti. Der er lidt med at sætte skatten ned, men Arne-pensionen vil hun ikke afskaffe. Hun er ikke helt imod EU, men så hellere noget i retning af det gamle EF. Er det ikke et problem, hvis det hele er for meget Inger hele tiden?

»Nej. Jeg synes tværtimod, at mange partier mangler en formand med karisma og holdninger, som kan drive tingene igennem. Det har Inger Støjberg, så jeg har ikke noget imod, at det bliver et Inger-parti,« siger Liselott Blixt.