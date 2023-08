Aalborgs tidligere borgmester Thomas Kastrup-Larsen er blevet gift.

Vielsen – hvor han lovformeligt blev smedet sammen med kæresten Kristine – fandt sted lørdag.

Det skriver han selv på Facebook.

»Jeg er bare mega lykkelig over, at Kristine gav mig sit ja på rådhuset i går,« lyder det her.

Thomas Kastrup-Larsen var i næsten et årti socialdemokratisk borgmester i Aalborg, hvor han tiltrådte i begyndelsen af 2014.

I maj sidste år sagde han dog stop midt i valgperioden, efter at han kort forinden var vendt tilbage i jobbet oven på en stress-sygemelding.

I stedet tog han hul på en ny karriere uden for politik som direktør ved Professionshøjskolen UCN.

Nu påbegynder han så også en ny epoke i privatlivet.

»Livet er skønt – særligt når man kan dele det med en, man virkelig holder af. Nu starter et nyt kapitel i vores liv, og det føles helt rigtigt,« skriver Thomas Kastrup-Larsen på Facebook.

Ægteparret blev i øvrigt viet af Aalborgs nuværende borgmester, Lasse Frimand Jensen(S), på Aalborg Rådhus. Det skriver TV 2 Nord

»Det var en kæmpestor ære. Han er en ven, jeg holder meget af, så det var meget specielt,« siger Lasse Frimand Jensen til mediet.