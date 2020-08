Det er skønt at kunne kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til tre år før den officielle folkepensionsalder.

Men hvis du benytter dig af muligheden for tidlig pension, som Mette Frederiksen præsenterede elementerne i på et pressemøde tirsdag, vil du få ‘mærkbart’ mindre at leve for som pensionist.

Sådan lyder det Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i Danmarks største pensionsselskab, PFA.

»Hvis man går tre år før tid, kommer man ikke uden om at skulle kigge på, om der er penge til at beholde bilen, sommerhuset, eller om man skal skære ferierejsen fra,« siger han.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Forklaringen er enkel.

Langt de fleste danskere indbetaler nemlig til en arbejdsmarkedspension, mens de er i job.

Hvis man trækker sig tilbage på den nye tidlige pension tre år før den officielle folkepensionsalder, vil man for det første miste tre års indbetalinger til arbejdsmarkedspensionen samt tre års forrentning af ens pensionsformue.

For det andet vil pensionsopsparingen – altså den private arbejdsmarkedspension – skulle strækkes over tre mere år, end man tidligere havde budgetteret med.

Udspillets hovedelementer Klokken 13 i dag præsenterede statsminister Mette Frederiksens sit længe ventede udspil om tidlig pension. Satsen på tidlig pension bliver et beløb, der svarer til folkepensions grundbeløb plus tillæg. I alt 13.550 kroner før skat.

Antallet af år på arbejdsmarkedet afgør, om man få ret til den tidlig pension.

Ancienniteten bliver opgjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet 42 år eller mere, får man ret til at gå tidligere på pension end den officielle folkepensionsalder.

42 års arbejde giver ret til at gå på pension ét år tidligere end den almindelige folkepensionsalder. 43 år giver ret til to års tidligere pension, og 44 år til tre år ekstra som pensionist. Den officielle folkepensionsalder er i dag 66 år. I 2030 er den steget til 68 år.

Man skal altså være begyndt at arbejde som 17-, 18- eller 19-årig – eller tidligere – for at få kunne den nye pension. I praksis vil det betyde, at ordningen stort set kun bliver for ufaglærte og faglærte med lærlingetid.

Personer med en privat pensionsopsparing – typisk en arbejdsmarkedspension – på mere end to millioner kroner vil blive modregnet i den offentlige tidlige pensionsydelse.

»De to effekter betyder, at der simpelthen bliver mindre pension til udbetaling om året. Normalt siger vi, at man skal have cirka 80 procent af sin tidligere lønindkomst som pensionist. Hvis man går tre år før tid, bliver det mærkbart lavere, og man kommer til at skulle skære noget fra i sit budget,« siger Carsten Holdum.

En beregning, som PFA har foretaget for B.T., viser, at en person med en nuværende månedsløn på 35.000 kroner vil vinke farvel til 8.700 kroner årligt, hvis vedkommende tager imod muligheden for tidlig pension i stedet for at blive på arbejdsmarkedet indtil folkepensionsalderen.

I stedet for at have 13.175 kroner om måneden efter skat til at forsøde sin pensionisttilværelse, vil en tidlig pension reducere beløbet til blot 12.450 efter skat. Se eksemplet i faktaboksen.

Beregninger - to eksempler Eksempel 1 Født: 1964

Alder i 2020: 56 år

Månedsløn: 35.000 kroner

Antal år med tidlig pension: Tre år

Ægtefælleindkomst: 150.000 kroner

Årligt beløb efter skat ved tidlig pension: 149.400

Årligt beløb efter skat ved folkepensionsalder: 158.100 Eksempel 2 Født: 1964

Alder i 2020: 56 år

Månedsløn: 27.000 kroner

Antal år med tidlig pension: Tre år

Ægtefælleindkomst: Ingen – enlig

Årligt beløb efter skat ved tidlig pension: 168.000

Årligt beløb efter skat ved folkepensionsalder: 177.000

Den enkelte må ifølge Carsten Holdum gøre op med sig selv, hvad der er den største luksus:

Statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på pressemøde på Danish Crown i Horsens tirsdag den 18. august 2020. Regeringen præsenterer sit nye udspil: 'Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle.'

Er det at kunne trække sig tilbage op til tre år tidligere end den officielle folkepensionsalder på skatteydernes regning med samlet væsentlig lavere månedlig pensionsudbetaling?

Eller er det en større luksus at blive på jobbet de sidste op til tre år og så gå på pension med en mærkbart højere månedlig pensionsudbetaling?

Hvis man har en privat pensionsformue på mere end to millioner kroner, skal der ifølge regeringens udspil til tidlig pension ske modregning i den nye pensionsydelse på 162.600 kroner før skat om året.

Med en privat pensionsopsparing på tre millioner kroner vil den årlige offentlige ydelse bliver sat ned 122.600 kroner før skat.

Det skal understreges, at det, regeringen i dag har fremlagt, er et udspil.

Regeringen skal nu forhandle en aftale på plads med et flertal i Folketinget, hvor flere partier allerede har ytret ønske om ændringer i udspillet.

Dansk Folkeparti har eksempelvis sagt, at de finder den månedlige ydelse på 13.550 kroner for lav.

Til sammenligning er ydelsen til enlige, der på grund af nedslidning bliver lægevisiteret til såkaldt seniorpension i op til seks før den officielle folkepensionsalder, på 19.092 kroner.